Rozhodující skotské volby na „ostří nože“, protože skotská národní strana podporující nezávislost vyhrává první místa

GLASGOW (Reuters) – Hlavní strana pro nezávislost ve Skotsku zajistila v pátek řadu křesel v rozhodujících skotských parlamentních volbách, které by mohly určit budoucnost Velké Británie, ačkoli její vůdce varoval, že výsledek je stále „na hranici propasti“.

Skotská národní strana tvrdí, že bude usilovat o nové hlasování o odtržení do konce roku 2023, pokud bude ve 129-členném parlamentu zpět většina nezávislosti – což povede k možné právní konfrontaci s premiérem Borisem Johnsonem, který říká, že bude odmítnout jakýkoli hlas z Like.

Skotská národní strana získala 27 z prvních 30 dosud oznámených křesel, včetně zápasu East Lothian z Labouristické strany a Ayr z Konzervativní strany v Johnsonu, dvě z hlavních volebních polí voleb.

V některých oblastech však došlo k nárůstu podpory pro prounionální opoziční strany, což naznačuje, že konečný výsledek bude velmi blízký, přičemž některá křesla budou přidělena samostatnému systému poměrného zastoupení.

„Vždy to byla velmi, velmi dlouhá většina,“ uvedla Nicola Sturgeonová, první skotská ministryně a vůdkyně Skotské národní strany, a dodala, že volební systém pro pověřený parlament, který byl vytvořen v roce 1999, upřednostňuje menší strany.

„Bylo by hezké to udělat. Nikdy jsem to však nebral jako samozřejmost a vždy to bylo na ostří nože. Sedadlo si udržovala pohodlnou většinou,“ řekl Sturgeon, který si sedlo pohodlnou většinou, “řekl. Jsem tak šťastný a tak věřím, že jsme na správné cestě v SNP k jejich čtvrtému volebnímu vítězství nad Straight “.

Na otázku, co by to znamenalo, kdyby SNP získalo většinu, Johnson řekl, že počká a uvidí, co se stane. „Nemyslím si, že by lidé v tuto chvíli chtěli více ústavních sporů,“ řekl novinářům a zopakoval dřívější komentáře, že bylo chybou zaměřit se na nezávislost během krize COVID-19.

Výsledek voleb by mohl v konečném důsledku vést Skotsko na cestu k prolomení jeho 314 let staré unie s Anglií. Skotská politika se lišila od ostatních částí Británie, ale Skoti byli stále rozděleni ohledně možnosti další polarizace nezávislosti.

Brexit – krok, proti kterému se staví drtivá většina ve Skotsku – předpokládá, že skotská vláda zvládla krizi COVID-19 dobře a že nenávist k Johnsonově konzervativní vládě ve Westminsteru posílila jeho podporu hnutí za nezávislost.

The Rift Kingdom

Skoti v roce 2014 hlasovali pro 55–45%, aby zůstali součástí Spojeného království, zatímco proionistické strany tvrdí, že by to měl být hlas jednou za každou generaci. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že výsledek druhého referenda bude mimořádně obtížný.

Pokud by došlo k dalšímu referendu a Skoti by hlasovali pro jeho odchod, byl by to pro Spojené království největší šok od získání nezávislosti Irska před sto lety.

Skotská národní strana potřebuje nejméně čtyři další křesla, aby získala 65letou většinu, ale může se spoléhat na podporu strany zelených pro nezávislost, která v roce 2016 získala pět křesel, pro druhé hlasování.

Účast byla ve Skotsku vyšší než před pěti lety. Komentátoři uvedli, že SNP musí pro získání většiny vystoupit ze svých příznivců, což by mohlo také znamenat taktické hlasování těch, kdo jsou proti rozkladu unie.

Asi dvě třetiny ze 73 křesel volebních obvodů mají být uvolněny v pátek. Zbývající místa a regionální místa – přidělená na základě komplexního systému poměrného zastoupení na základě druhého hlasování – budou oznámena v sobotu.

Všechny strany říkají, že výsledek provinčních křesel, z nichž SNP získá jen málo, bude rozhodující pro to, zda bude existovat většina podporující nezávislost.