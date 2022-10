Jak brzy hrát kampaň Call of Duty: Modern Warfare 2

call of duty moderní válčení 2střílečku z pohledu první osoby, kterou si nelze plést s rokem 2009 call of duty moderní válčení 2 nebo znovu rok 2020, Remasterovaná kampaň Call of Duty: Modern Warfare 2Oficiálně do 28. října. Jeho kampaň ale můžete spustit brzy – pokud se budete modlit u svatého oltáře předobjednávek.

Vydavatel Activision v slzách naléhal na hráče, aby si předobjednali položku 47 – Pokud jsme techničtí – V sérii vojenských střelců na velké vzdálenosti. Začátkem tohoto měsíce vydavatel oznámit Velký výběr multiplayerové kosmetiky, která bude dostupná těm, kteří dokončí kampaň. (Podívejte se na úplný seznam zde.) Přístup k samotné kampani bude zahájen koncem tohoto týdne, Podle FAQ Na oficiálních stránkách hry.

Kdy můžete hrát call of duty moderní válčení 2v raném čase?



Můžete zahájit předběžné načítání call of duty moderní válčení 2kampaň na 19. října. (Při spuštění bude na PC 72 GB.) Můžete začít hrát 20. října. Data předběžného načtení pro plnou hru, včetně její komponenty pro více hráčů, rozdělená podle platformy:

X-Box: 19. října, 13:00 EST

19. října, 13:00 EST Play Station: 20. října, 7:00 EST

20. října, 7:00 EST počítač: 26. října, 13:00 EST

V okně vydání je řada dalších klíčových dat. být informován. Předsezónní multiplayer běží 28. října až 15. listopadu, což vám umožní uspořádat a odemknout zařízení. na mě 16. listopaduzačíná oficiální sezóna hry pro více hráčů spolu s vydáním balónkových píšťalek Aktualizace Call of Duty: Warzone 2.0.1 – Další iterace nesmírně populární hry Call of Duty royale. pak dál 14. prosinceV kooperativním režimu Special Ops budou představeny mise ve stylu raidů.