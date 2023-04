Melanom zabíjí více mužů než žen, ale prevence může zachránit životy

Komentář k tomuto příběhu komentář

Když jeho pacient seděl na vyšetřovacím stole, dermatolog Jeremy Brewer vysvětlil zprávu o patologii a řekl mu, že léze na jeho hrudi je melanom a že k jeho odstranění bude zapotřebí menší chirurgický zákrok. „Rád bych to zkusil udělat, než bude hezké počasí, abych se mohl vrátit na slunce,“ řekl Browerovi lékař.

Ohromen, říká Brauer, MD, asistent klinického profesora dermatologie na NYU Langone Health.

„Řekl jsem mu: „Ztělesňuješ velmi velkou část mužského problému, pokud jde o rakovinu kůže.“ „V mužském vnímání slunce a poškození sluncem a rakoviny kůže je prostě tolik rozdílů,“ říká Brauer, MD, dermatolog z Perchis v New Yorku.

v roce 2023, Podle Nadace pro rakovinu kůžeVe Spojených státech bude diagnostikováno 97 610 případů invazivního melanomu; Z toho bude 58 120 mužů a 39 490 žen. Ze 7990 lidí, kteří zemřou na rakovinu kůže, bude 5420 mužů.

rychle rostoucí rakovina, rakovina kůže Podle Nadace pro rakovinu kůže se může rozšířit do krevních cév a lymfatických uzlin a napadnout další orgány.

Proč jsou muži náchylnější k melanomu, nejnebezpečnějšímu typu rakoviny kůže?

Některé studie uvádějí, že mužská kůže Nesmí zadržovat antioxidanty Způsob fungování ženské kůže, který může zvýšit její riziko rakoviny kůže. Jiní naznačují, že ženy Vysoká hladina estrogenu Může poskytovat ochranu pokožky. Ale muži jako Prawerův pacient vykazují účinky chování.

Průzkumy ukazují, že muži obvykle znají riziko rakoviny kůže méně než ženy a stejně tak i oni Méně pravděpodobné, že budete používat opalovací krém.

Holman, behaviorální vědec z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Naučte se používat opalovací krém ve Spojených státech amerických. „Asi polovina žen uvádí, že pravidelně používá opalovací krém, když tráví čas venku za slunečného dne, zatímco pouze čtvrtina mužů tvrdí, že ano,“ říká. „A více než 40 procent mužů tvrdí, že nikdy nepoužívají opalovací krém, když jsou venku na slunci.“ READ Nový krevní test dokáže odhalit 50 různých typů rakoviny najednou

„Někteří muži mohou ve skutečnosti pohlížet na používání opalovacích krémů jako na ženské chování,“ dodává Holman.

Muži si poškození sluncem neuvědomují

Muži mají tendenci pracovat a hrát si venku více než ženy, říká Ida Oringo, MD, klinická profesorka a vedoucí dermatologie na Baylor College of Medicine ve Waco v Texasu.

Zdá se také, že muži toho o nebezpečích slunce příliš nevědí. Muži dávali méně správných odpovědí než ženy Průzkum Americké akademie dermatologie vystavení slunečnímu záření a riziku rakoviny.

Muži si často myslí, že se můžete zdravě opálit (všechny typy opálení naznačují poškození kůže sluncem, říká Orengo), že „základ opálení“ vás může chránit před sluncem (nemůže) a že nemůžete dostat rakovinu kůže.venku. z cesty jako kůži mezi prsty na nohou (Můžeš).

Odborníci se shodují, že jedním z nejlepších způsobů, jak se vyhnout rakovině kůže, je vyhýbat se slunečnímu záření. Pokud ale budete trávit čas venku, chraňte se. Opalovací krém, krém, náplast nebo sprej lze použít různými způsoby. Najděte ten, který se vám líbí, a použijte jej, říká Orengo.

Pokrývá celou exponovanou kůži, včetně uší a zadní části krku, říká Holman. Aplikujte znovu každé dvě hodiny nebo když vylezete z vody nebo když se zpotíte. Pokud jste chlupatý chlap, ujistěte se, že si pečlivě natřete opalovací krém, říká Stacy P. Salop, MD, klinická asistentka na Weill Cornell Medical College. Nespoléhejte na to, že vlasy ochrání vaši pokožku.

A opalovací krém nestačí, dodává Holman: Zůstaňte ve stínu, když můžete, a noste klobouk a sluneční brýle. Měli byste se také vyhnout nejdrsnějším slunečním paprskům: pokud máte v telefonu aplikaci počasí má Uv indexPoraďte se s ní, říká Holman. Vyhněte se outdoorovým aktivitám uprostřed dne, kdy je index vyšší než pět. Pokud je vám 11 nebo více, zůstaňte uvnitř. READ Dlouhé příznaky COVID: Nevyslovitelné příznaky, o kterých nikdo nemluví

Nakonec zvažte UV ochranný oděv. „Jsem velkým fanouškem opalovacího oblečení,“ říká Salop. „Poskytuje ekvivalent 50 SPF a na tolik těla se nemusíte natírat opalovacím krémem. A pak nepotřebujete někoho dalšího, kdo by vám ho natíral na záda.“

Další výzvou pro muže je, že často onemocní rakovinou kůže na zádech a na temeni hlavy, tedy na místech, kam nevidí. jako výsledek, Muži často postrádají výměnu mateřských znamének To je charakteristickým znakem rakoviny kůže. To by mohlo vysvětlit proč Některé studie ukázaly, že muži s partnerkami měli dříve zjištěný melanom – a zdravotní výsledky – než svobodní muži.

Mnoho pacientů mužského pohlaví přichází s „věcmi krouženými po celém těle,“ říká Prawer. „Jeho ženě nebo partnerce na nich velmi záleží, což je skvělé.“

Dermatologové by vás raději ujistili, že jste v pořádku, než aby objevili rakovinu kůže příliš pozdě. „Jsme skvělí v léčbě rakoviny kůže, když si ji všimneme v raných stádiích, kdy je pouze na kůži,“ říká Salop. „A jsme strašní v tom, abychom to zasáhli, když se to rozšířilo uvnitř těla. Takže včasná detekce je klíčová.“

Jedním z největších rizikových faktorů rakoviny kůže je předchozí spálení sluncem.

„Pokud máte byť jen jeden puchýř po spálení sluncem, automaticky vás to řadí do vyšší rizikové kategorie,“ upozorňuje Salop, stejně jako blond nebo zrzavé vlasy, modré oči, světlou pleť a více než 50 mateřských znamének na těle. Možná je to těžké uvěřit, ale spálenina od slunce, kterou jste utrpěli jako teenager, může být zodpovědná za rakovinu kůže, kterou jste si vyvinuli ve svých 50 letech. Pokaždé, když se spálíte, zvyšujete riziko zranění. Podle Holmana StayVíce než třetina Američanů uvádí, že se v posledním roce spálili. READ „Odvážná teorie“, že T-Rex byly 3 druhy, byla vyvrácena – „Tyrannosaurus Rex je stále jediným skutečným králem dinosaurů“

Kromě toho, zatímco u bílých mužů je pravděpodobnější, že onemocní rakovinou kůže, U černochů je pravděpodobnější, že zemřou Diagnostikováni jednou – možná proto, že jejich diagnóza bývá v pozdější fázi.

„Když se spálíte, ultrafialové světlo pronikne do kůže a poškodí DNA v kožních buňkách,“ říká Oringo. Pak tam vstoupí váš imunitní systém a řekne: „Ach můj bože, musíme toto poškození napravit, než začne rakovina,“ váš imunitní systém napraví poškození. To se může opakovat znovu a znovu – dokud nedosáhnete svých 40, 50 a 60 let, kdy váš imunitní systém přirozeně začne být méně účinný. Když se DNA znovu rozpadne, imunitní systém ji nedokáže opravit a rakovina roste.“

Abyste zajistili včasné odhalení, navštivte svého dermatologa na každoroční prohlídku rakoviny kůže.

Mezitím, Brower říká, zkontrolujte se. Jednou za měsíc doporučuje pózovat nahá před celovečerním zrcadlem. Prohlédněte si své tělo a držte zrcátko, abyste zkontrolovali svá záda. Hledejte něco „nového, měnícího se nebo neobvyklého,“ říká Brauer, a pokud to najdete, navštivte svého lékaře.

ABC, jak se chránit před rakovinou kůže

Průvodce ABCDE byl vyvinut dermatology, aby pacientům pomohl rozpoznat rakovinu kůže na jejich těle:

ASymetrie: Melanomová léze má často zvláštní tvar

BUspořádání: Má nepravidelné okraje

CBarva: Má různé barvy

DrPrůměr: Obvykle je široký 6 mm, přibližně velký jako guma na tužky

Hvolving: na kůži se rychle mění.