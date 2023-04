Astana – Koně Převalského, poslední skutečně divocí koně planety, se mohou vrátit do kazašské stepi poté, co byla podepsána dohoda o spolupráci mezi kazašskou ekologií, geografií a přírodními zdroji a odborem lesnictví a zvěře pražské zoo. The Kazašsko-české podnikatelské fórum Dne 24. dubnaInformovala o tom zpravodajská služba skupiny.

Národní parky Altyn-Emel a Kolsai Kolderi a státní přírodní rezervace Altyn Dala byly identifikovány jako možné oblasti pro reintrodukci koní během předběžného průzkumu loni v prosinci.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek při své nedávné pětidenní cestě do Kazachstánu považoval oblast Altyn Dala za vhodnější pro reintrodukci koní ve srovnání s Altyn Emel.

„To je [Altyn Emel] Nedostatek vhodné vegetace a celkově nízká nutriční hodnota, území zcela postačující pro životaschopnou populaci (jedná se o pás obklopený horami a řekou Ili), ne nejoptimálnější krajinný profil, v blízkosti se potulují domácí koně. Hlavní předností jsou mírné zimy a dobrá dostupnost,“ napsal Bobek na Facebooku.

„Naopak nás nadchla oblast Altin Dala. I když je to špatně přístupné, je tu velká plocha úrodných pastvin bez domestikovaných zvířat, s dostatkem vody a vhodným terénem,“ dodal Bobek.

Altyn Dala se podle něj jeví jako slibné místo pro návrat koní Brzewalského do Kazachstánu, i když zbývá vyřešit mnoho otázek. „Ten návrat může nastat mnohem dříve, než jsme si mysleli,“ řekl Bobek.

Brzewalského koně, pojmenovaní po ruském úředníkovi a průzkumníkovi, který je objevil v 80. letech 19. století, se kdysi po území potulovali více než 5000 let. Poti kultura Severní Kazachstán a okolní oblasti Mongolska a Číny.

Pískově červený, s tvrdou a ochotnou povahou, průměrný kůň Brzewalského je 200 centimetrů dlouhý a váží 250-300 kilogramů. V roce 1969 zmizel ve volné přírodě poslední kůň Brzewalského.

Naštěstí tucet koní přežil v zoologických zahradách a přírodních rezervacích. Kůň Brzewalského by bez programů reintrodukce a ochrany založené na zoo vyhynul. Všechna dnes žijící zvířata jsou potomky pouhých 12 divoce ulovených koní.

„Kvůli rozmnožování bylo velmi obtížné je rozmnožit,“ řekl Mir24 Interstate Broadcasting Rustam Kabiprakhmanov, vedoucí oddělení vědy, informací a monitorování národního parku Altyn-Emal.

„Mrtvá narození, abnormální růst a deformace, křivé nohy, „otevřená tlama“ a dědičné choroby nejsou neobvyklé. Přesto se zoologové v různých zemích nepřestali pokoušet chovat koně. Pokusy se prováděly v Číně, Mongolsku a Uzbekistánu, zatímco Ukrajinci odborníci „V uzavřené zóně Černobylu vypustili mnoho zvířat,“ řekl.

V regionu Altyn Emel již bylo mnoho koní Převalského. První skupina čtyř hřebců a čtyř klisen přivezená ze Zoo Mnichov v Německu byla vypuštěna v národním parku v roce 2003.

Přírodní bariéry na severu národního parku, obklopené pohořím Dungar Aladau a řekou Ili, a přehradou Kabshakai na jihu, umožňují jejich podrobné sledování. Koně a jejich adaptace na divočinu.

„Všichni jsou to ale zvířata v zoologických zahradách, jejich imunita je oslabená a naše drsné kontinentální klima se velmi liší od vlhkého podnebí Německa. V důsledku toho zemřeli tři masové na piroplazmózu, dva zemřeli při nehodě a jeden kůň utekl do Gulani (divoký osel). Přežili dva exempláře a tři hříbata, ale všichni to byli samci, takže jsme zvažovali přivést další skupinu koní,“ řekl Kabiprakhmanov k výsledkům první fáze reintrodukčního programu.

Koně z druhé skupiny Brzewalského dorazili do Altyn Emal v roce 2008, ale ne všichni z různých důvodů přežili adaptační období.

Získali jsme mnoho ponaučení a doufáme, že tento druh nakonec přežije a přizpůsobí se podmínkám národní rezervace po spolupráci pražské zoo, přední evropské instituce pověřené ochranou tohoto konkrétního druhu živočicha.

Zoo Praha má za sebou v posledních několika desetiletích úspěšnou historii reintrodukce koní Brzewalského do Mongolska.