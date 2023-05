Transplantace kmenových buněk mohou HIV vyléčit

souhrn: Výzkumníci odhalili, že dva subhumánní primáti byli po transplantaci kmenových buněk vyléčeni z viru opičí imunodeficience (SIV), opičí formy HIV.

Tým identifikoval dva stavy, které se musí shodovat, aby léčba nastala a sledovaly pořadí, ve kterém je HIV z těla vyloučen. Tyto poznatky mohou pomoci vyvinout rozšířenou léčbu HIV, která celosvětově postihuje přibližně 38 milionů lidí.

Nakonec vědci doufají, že učiní léčbu dostupnější a dostupnější, ideálně s jedinou injekcí, spíše než vyžadovat transplantaci kmenových buněk.

Klíčová fakta:

Studie zjistila, že úspěšné transplantace kmenových buněk mohou vyléčit HIV, což je v souladu s pěti známými případy lidí, kteří byli vyléčeni z HIV transplantací kmenových buněk. Vědci zjistili, že aby došlo k vyléčení, musí transplantované kmenové buňky zabít buňky infikované HIV příjemce a zabránit HIV v použití receptoru CCR5 k infekci dárcovských buněk. Tým také zdokumentoval postupnou metodu, kterou se HIV z těla vylučuje, počínaje krevním oběhem v končetinách, poté lymfatickými uzlinami na končetinách a břiše.

zdroj: Univerzita zdraví a vědy v Oregonu

Nový výzkum z Oregon Health & Science University pomáhá vysvětlit, proč je po transplantaci kmenových buněk nejméně pět lidí bez HIV.

Poznatky studie mohou vědce přiblížit k vývoji toho, o čem doufají, že se stane rozšířenou léčbou viru způsobujícího AIDS, kterým se celosvětově nakazilo asi 38 milionů lidí.

Dnes zveřejněno v časopise imunitaStudie vedená OHSU popisuje, jak byli dva subhumánní primáti vyléčeni z opičí formy HIV po transplantaci kmenových buněk. Také odhaluje, že k léčbě musí koexistovat dvě podmínky, a dokumentuje pořadí, ve kterém se tělo zbavuje HIV – podrobnosti, které by mohly informovat o úsilí o to, aby byla tato léčba použitelná pro více lidí.

„Pět pacientů již prokázalo, že HIV lze léčit,“ řekl vedoucí výzkumný pracovník studie Jonah Sacha, PhD, profesor z Oregon National Primate Research Center and Institute for Vaccine and Gene Therapy.

První známý případ HIV léčeného transplantací kmenových buněk byl hlášen v roce 2009. Kredit: Neuroscience News

„Tato studie nám pomáhá identifikovat mechanismy, které se podílejí na provádění této léčby,“ pokračoval Sasha. „Doufáme, že naše objevy pomohou k tomu, aby tato léčba fungovala pro každého, ideálně s jedinou injekcí spíše než transplantací kmenových buněk.“

První známý případ HIV léčeného transplantací kmenových buněk byl hlášen v roce 2009. HIV pozitivnímu muži byla diagnostikována akutní myeloidní leukémie, typ rakoviny, a podstoupil transplantaci kmenových buněk v Berlíně v Německu. Transplantace kmenových buněk, nazývané také transplantace kostní dřeně, se používají k léčbě některých forem rakoviny.

Známý jako berlínský pacient dostal darované kmenové buňky od osoby s mutovaným genem CCR5, který normálně kóduje receptor na povrchu bílých krvinek, který HIV používá k infekci nových buněk.

Mutace CCR5 znesnadňuje viru infikovat buňky a může způsobit odolnost lidí vůči HIV. Od berlínského pacienta se podobně uzdravili další čtyři lidé.

Tato studie byla provedena na nehumánním druhu primátů známých jako makakové mauritánští, u kterých výzkumný tým dříve prokázal, že mohou úspěšně přijímat transplantace kmenových buněk.

Zatímco všech osm subjektů ve studii bylo HIV pozitivních, čtyři podstoupily transplantaci kmenových buněk od HIV-negativních dárců a druhá polovina sloužila jako kontrola studie a obešla se bez transplantací.

Ze čtyř transplantovaných se u dvou zotavil HIV poté, co byli úspěšně léčeni pro reakci štěpu proti hostiteli, která je běžně spojována s transplantací kmenových buněk.

Jiní vědci se pokusili vyléčit subhumánní primáty z HIV pomocí podobných metod, ale tato studie je prvním případem, kdy výzkumná zvířata dlouhodobě přežila zotavení z HIV.

Oba jsou dnes, asi čtyři roky po transplantaci, stále naživu a bez HIV. Sasha připisuje jejich přežití výjimečné péči ze strany veterinářů v Národním centru pro výzkum primátů v Oregonu a podpoře dvou autorů studie, lékařů OHSU, kteří se starají o lidi, kteří podstoupili transplantaci kmenových buněk: Richard T. Maziars, MD a Gabriel Myers, PhD v oboru lékařství

řekl Maziars, MD, profesor medicíny na OHSU College of Medicine a lékařský ředitel programů Terapie dospělých krevních buněk a Transplantace kmenových buněk dřeně na OHSU Knight Cancer Institute.

Jak za léčbou

Ačkoli Sacha řekl, že s potěšením potvrdil, že transplantace kmenových buněk vyléčily subhumánní primáty, on a jeho kolegové chtěli také pochopit, jak fungují. Při vyhodnocování vzorků odebraných lidem vědci zjistili, že existují dva různé, ale stejně důležité způsoby, jak porazit HIV.

Za prvé, transplantované kmenové buňky pomohly zabíjet buňky infikované HIV u příjemců tím, že je rozpoznaly jako cizí vetřelce a napadly je, podobně jako proces štěpu pro leukémii, který může lidi vyléčit z rakoviny.

Za druhé, u dvou neléčených subjektů byl virus schopen přeskočit do transplantovaných dárcovských buněk. Následný experiment ukázal, že HIV byl schopen infikovat dárcovské buňky, zatímco oni útočili na HIV. To vedlo vědce k závěru, že k léčbě je také nezbytné zabránit HIV v použití receptoru CCR5 k infekci dárcovských buněk.

Vědci také zjistili, že HIV vyčistil jejich těla v sérii kroků. Za prvé, vědci viděli, že HIV již nebylo zjistitelné v krevním oběhu paží a nohou.

Poté nemohli najít HIV v lymfatických uzlinách nebo shluky imunitní tkáně, které obsahují bílé krvinky a bojují s infekcí. Lymfatické uzliny na končetinách byly první bez HIV, následovaly lymfatické uzliny v břiše.

Postupný způsob, jakým vědci pozorovali, jak se HIV odstraňuje, může lékařům pomoci při hodnocení účinnosti potenciální léčby HIV. Lékaři se mohou například zaměřit na analýzu krve odebrané z periferních žil a lymfatických uzlin.

Tyto znalosti mohou také pomoci vysvětlit, proč se někteří pacienti po transplantaci zpočátku uzdravili, ale později jim byl diagnostikován HIV. Sasha předpokládá, že tito pacienti mohli mít malou zásobu HIV v lymfatických uzlinách v břiše, což umožnilo viru přetrvávat a znovu se šířit po těle.

Sasha a jeho kolegové pokračují ve studiu subhumánních primátů, kteří byli vyléčeni z HIV. Dále plánují ponořit se hlouběji do svých imunitních reakcí, včetně identifikace všech specifických imunitních buněk, kterých se to týká, a na které konkrétní buňky nebo molekuly se imunitní systém zaměřil.

Financování: Tento výzkum je podporován National Institutes of Health (granty AI112433, AI129703, P51 OD011092) a AIDS Research Foundation (grant 108832) a AIDS Immunity Research Foundation. Za obsah zodpovídají výhradně autoři a nemusí nutně představovat oficiální názory Státního zdravotního ústavu.

V našem zájmu zajistit integritu našeho výzkumu a jako součást našeho závazku k veřejné transparentnosti OHSU reguluje, sleduje a řídí vztahy, které naši výzkumníci mohou mít se subjekty mimo OHSU.

V souvislosti s tímto výzkumem má doktor Sasha významný finanční zájem ve společnosti CytoDyn, která může mít komerční zájem na výsledcích tohoto výzkumu a technologie. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak jsou tyto obchodní vztahy řízeny, přečtěte si podrobnosti o programu střetu zájmů OHSU.

Veškerý výzkum zahrnující zvířata na OHSU musí být přezkoumán a schválen Institucionálním výborem pro péči o zvířata a použití (IACUC). Prioritou IACUC je zajistit zdraví a bezpečnost subjektů výzkumu na zvířatech. IACUC také přezkoumává postupy k zajištění zdraví a bezpečnosti lidí, kteří pracují se zvířaty. Bez souhlasu IACUC nesmí být na OHSU prováděna žádná práce se živými zvířaty.

O těchto zprávách z výzkumu kmenových buněk

autor: Franny White

zdroj: Univerzita zdraví a vědy v Oregonu

sdělení: Frannie Whiteová – Oregonská univerzita zdraví a vědy

obrázek: Obrázek připsán Neuroscience News

Původní vyhledávání: Uzavřený přístup.

„Alogenní imunita odstraňuje latentní virus po alogenní transplantaci kmenových buněk u makaků infikovaných SIV léčených antiretrovirovou terapií.Napsal Jonah Sasha a kol. imunita

shrnutí

Alogenní imunita odstraňuje latentní virus po alogenní transplantaci kmenových buněk u makaků infikovaných SIV léčených antiretrovirovou terapií.

Zvýraznění

Alogenní imunita vyčistí rezervoáry SIV po alogenní transplantaci kmenových buněk

Clearance zásobníku SIV po transplantaci nastává postupně, nejprve v krvi, poté ve tkáních

Alogenní CCR5+ HSCT může funkčně léčit SIV u makaků

SIV se šíří do dárcovských buněk CCR5+ navzdory úplné supresivní léčbě

souhrn

Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk (alloHSCT) od dárců, kterým chybí CC chemoreceptor 5 (CCR5)Δ32 / Δ32) může léčit HIV, avšak mechanismy zůstávají spekulativní.

Abychom určili, jak alloHSCT zprostředkovává léčbu HIV, provedli jsme alloHSCT s MHC v SIV.+narušil antiretrovirovou léčbu (ART) makaků mauricijských (MCM) a prokázal, že alogenní imunita byla hlavním hnacím motorem clearance rezervoáru, který se vyskytuje nejprve v periferní krvi, poté v periferních lymfatických uzlinách a nakonec v mezenterických lymfatických uzlinách, které drénují střevo.

Zatímco alogenní imunita mohla eliminovat latentní virový rezervoár a učinila tak u dvou MCM příjemců alloHSCT, kteří zůstali bez virů 2,5 roku po ukončení ART, u jiných byla nedostatečná bez ochrany implantovaných buněk způsobené nedostatkem CCR5. Virus, jako je CCR5-tropní se šíří k dárci CD4+ T buňky navzdory úplné inhibici antiretrovirové terapie.

Tato data demonstrují individuální příspěvky alogenní imunity a deficitu CCR5 k léčbě HIV a podporují identifikaci cílů alogenní imunity pro terapeutické strategie nezávislé na HSCT.