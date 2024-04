Trailer 2XKO 'Illoi, Kraken Priestess'

Riot Games zveřejnilo nový trailer k free-to-play bojové hře 2XKO Obsahuje podrobný pohled na hratelnou postavu Illaoi, kněžku Krakena.

„Ahoj všichni. Já jsem Caroline.“ [Montano]herní designér na 2XKOzde, abychom vás informovali o nejnovějším přírůstku do naší soupisky – šampiona, kterého si bude možné poprvé zahrát na letošním EVO Japan.

„Illaoi, kněžka Krakena, jako proroka Nagakabourosu, Velkého Krakena, vyžaduje Illaoiova víra, aby řídila svůj vlastní osud tím, že se vždy pohybovala vpřed, aby vyzkoušela vůli svých protivníků a přivolala chapadla, aby bojovala vedle sebe její.

„v 2XKOIllaoi je krutý tyran, který nepřátele přemáhá tlakem stejně neústupným jako její víra. Je to o velkém úderu a způsobení velkého poškození. Poté pomocí chapadel zapečetí svého protivníka a vyvede skupinu mimo kontrolu.

„Její kombo se točí kolem vyvolávání a aktivace chapadel duchů. Za prvé může použít kterýkoli ze svých speciálů S2 k výrobě chapadel. Dále může použít kterýkoli ze svých speciálů S1 ke spuštění následného drápového útoku, dokud je její protivník Illaoi může použít určité pohyby k teleportování nejbližších chapadel v 'zóně šplouchnutí' chapadla. Může také použít pohybovou modlitbu nebo modlitbu Stasis k aktivaci chapadel na dálku.

„Ačkoli chapadla jsou důležitou součástí Illaoiiny sbírky, není to hračka, nechtěli jsme mít pocit, že za ni bojují její chapadla, místo toho slouží jako odměna, kterou si Illaoi může vydělat dobrou hrou Znamená to, že Illaoi stále zůstává v pohybu a chytře riskuje, pokud ji zasáhne její protivník, ale ztratí přístup k některému ze svých nejsilnějších neutrálů opce a to znamená, že bude muset podstoupit větší riziko nebo použít asistenci k zapojení soupeře – což není ideální.

„Při vývoji se hodně diskutovalo o tom, jak by chapadla fungovala. Měla by být na ní zcela nezávislá, takže jsme zvolili vyváženější cestu? , kde Illaoi mohli aktivovat své drápy bez přímého kontaktu se soupeřem, ale tento soupeř je stále schopen proti nim hrát.

„Kromě jejích chapadel jsme chtěli, aby Illaoiino kombo zachytilo její neuvěřitelnou velikost, sílu a hybnost – a její Supers nebyli výjimkou. do země dvakrát, pokud už má chapadlo směřující vzhůru, tlak na S1 jej přemístí tak, aby mohla pokračovat v útoku poté, co její Super S2, Wrath of Nagakabouros, vyvolá obří drápy, které udeří do země kolem ní. také přemění všechny drápy, které již byly aktivní, na obří drápy a po skončení jeden zanechá, což může být potlačující pohyb Extrémně, ale pokud Elawi nebo její duo dostane zásah kdykoli během Super, její drápy zmizí, takže je použití bezpečnější; proti sestřelenému soupeři.

„Konečně Illaoi's Ultimate Spirit Test posílá ducha svého protivníka do hlubin, kde se setkají tváří v tvář s Nagakabouros. Milujeme myšlenku, jak Illaoi sejme ducha ze svého soupeře a zasáhne je na počest své ligy.“ group The Spirit Test je pohyb střední třídy s velmi rychlým startem, díky čemuž je skvělý pro zakončení komba, jako penaltu nebo dlouhou asistenci a je také neporazitelný od začátku, díky čemuž má Illaoi silný reflex. sama o sobě má skvělé schopnosti, ale její mocné asistence z ní činí stejně impozantního partnera, přičemž její zadní asistence je kontaktní úder na velkou vzdálenost, stejně jako S1 Special, pokud už jsou chapadla v dosahu soupeře, bude to obvyklé. -útok.

„Asistence Illaoi vpřed je stejná jako její asistence ve S2 Special Tato asistence je sama o sobě skvělá pro ovládání ve středním rozsahu, ale použití značky handshake ihned poté umožňuje Illaoi přepínat a používat chapadla, která právě vytvořila, aby udržela tlak. Když není na obrazovce, Illaoiovy drápy poskytují svému spoluhráči extra útočnou podporu I když je KO'ed, Illaoi může použít Last Stand k aktivaci Wrath of Nagakabouros a poslat soupeře do Claw City.

„Když vybíráte partnerku pro Illaoi, pamatujte na to, že chce zahnat soupeře do kouta, ale dostat je tam může být riskantní. Ideální partner pro Illaoi je někdo se silnou neutralitou a vysokou rychlostí pohybu, který může Illaoi uvolnit místo. zapojit Ahri je ukázkovým příkladem Její rychlost a velký dosah jí umožňují chytit protivníky, které Illaoi vždy nevidí. Její asistence také pomáhají Illaoi rozšířit komba nebo proměnit obrannou značku ve vysoké poškození.

Illaoi bude opět možné hrát na letošním EVO Japan spolu s Ekkem, Ahri, Dariusem a Yasuem stále se přihlaste na domácí playtesty, které se budou konat později od tohoto roku, a sledujte nás na sociálních sítích pro všechny budoucí aktualizace Illaoi Děkujeme za sledování a uvidíme se příště.