Hráči Starfield jsou rozděleni na to, zda „prší NPC“ je chyba nebo funkce

Při toulání se v ulicích Nové Atlantidy se hráč Hvězdného pole setká s jedním z dosud nejpodivnějších povětrnostních podmínek.

Nejnovější hra od Bethesdy, Starfield, je do značné míry produktem Bethesdy, což znamená, že je toho hodně k objevování a zažívání. Počínaje stavbou lodí a základnami, základní mechanika hry zaměstná hráče na nějakou dobu. Tato zkušenost však přichází s inherentní vrstvou odpadu Bethesda.

Jsou to však hloupé chyby, které opravdu zvýrazňují kouzlo her od Bethesdy. Okamžiky, jako je Super Mario Sarah, vytvořily pro mnoho hráčů krásné vzpomínky během jejich dobrodružství na cestách vesmírem.

Jeden hráč zůstal beze slova, když vešel do Nové Atlantidy a uviděl něco, co by se dalo nazvat podivným počasím.

Hráč Starfield narazí na „NPC Rain“

Během náhodného výletu v Nové Atlantidě A.J Klidný hráčský zážitek Byl přerušen náhodným NPC, který sestoupil z nebe. NPC dopadly na zem a místo toho, aby se při dopadu rozprchly, zaujaly poněkud zvláštní pozici a vteřinu po dopadu zemřely.

Zatímco dav pokračoval ve své práci, hráč k němu přešel a zkontroloval mužovy kapsy. S překvapivou změnou názoru Sarah hráče vyzvala, aby po sobě nic nenechal, k čemuž si hráč s radostí pomohl lékárničkou a zásobou kreditů.

Sakra, vysypala mu kapsy a pak přešla přímo na něj: „Neuvědomil jsem si, že Nová Atlantida je tak tvrdá,“ poznamenal jeden uživatel.

Navzdory mnoha vtipům o této sérii událostí se někteří fanoušci ponořili do tradice Bethesda a mysleli si, že by to mohl být odkaz na Morrowind. Na začátku hry se hráči Morrowwindu v podobném scénáři setkají s trpaslíkem. Trpaslík však testoval super skákací lektvar.

Jeden hráč shrnul události slovy: „Nejsem si jistý, jestli je tady někdo dost starý na to, aby si pamatoval Morrowind. Totéž se stalo mimo první město, které jsem navštívil. Goblin spadne z nebe. Ukázalo se, že testoval nový lektvar, který by mu umožnil ‚létat‘,“ shrnul události jeden hráč. Ale místo toho to byl jen super skokový lektvar. Mohli byste ho použít sami… ale pak byste zemřeli.

Tento chlápek na sobě však neměl žádné záhadné lektvary ani nic podobného. I když to zní bezútěšně, pravděpodobně skákal sám. To je koneckonců něco, co se v Cyberpunku 2077 děje náhodně, takže těžko říct.

Ať tak či onak, při přechodu rozlehlé galaxie Hvězdné pole mějte oči na šlupce. Zejména ve městech s výškovými budovami.