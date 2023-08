Profesor Zakir Hussain Raju se připojí na filmový festival v Benátkách jako předseda poroty

Slavná filmová osobnost profesor Zakir Hussain Raju, Ph.D., vedoucí oddělení médií a komunikace na Independent University of Bangladesh (IUB), se připojil k probíhajícímu 80. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách jako předseda poroty.

Začátkem tohoto roku ho organizátoři tohoto prestižního mezinárodního filmového festivalu pozvali, aby předsedal porotě soutěže asijských filmů.

80. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách se bude konat od 30. srpna do 9. září 2023. Festival byl založen v roce 1932 a má vyznamenání za nejstarší filmový festival a zůstává jedním z nejlepších filmových festivalů na světě, který přitahuje filmaře. a profesionály z oboru. a nadšenci z celého světa.

Soutěž asijských filmů na filmovém festivalu v Benátkách pořádá Network for the Promotion of Asian Cinema (NETPAC), globální organizace věnující se studiu a distribuci filmů z Asie a Tichomoří. Organizátoři festivalu letos po téměř dvou desetiletích věnovali zvláštní sekci samostatnému udělování asijských filmových cen.

Mezi členy spoluporoty profesora Raju se připojí známé osobnosti jako Teresa Cavina, bývalá umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu v Římě, a Dr. Vieira Langerová, významná filmová kritička a učenka z České republiky.

doktor Zakir Hussain Raju je také ředitelem King Sejong Institute na IUB. V roce 2001 také vedl kurz bangladéšského filmu na IUB a dva další kurzy korejské a japonské kinematografie v posledních letech, první a jediné svého druhu v jižní Asii.

V roce 2015 vydal Routledge svou populární knihu Bangladéšské kino a národní identita: Při hledání moderny? Byl členem porot několika známých mezinárodních filmových festivalů v USA, Estonsku, Jižní Koreji, Francii a Austrálii, včetně Mezinárodního filmového festivalu v Rotterdamu.

Filmové výtvory profesora Raju se objevily na festivalech jako Busan, Havaj, Singapur, San Francisco, Edinburgh a AIDC. Získal Cenu poroty na Evropském festivalu antropologických filmů v roce 1997.