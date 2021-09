Prázdné police jsou jediným způsobem, jak mohou britští pracovníci s nízkými platy přilákat národní pozornost | Aditya Chakraborty

JáV polovině 19. století jsem byl ekonomickým producentem BBC a pracoval jsem s tehdejším ekonomickým redaktorem Evanem Davisem. Právě zahájil novou show s názvem Dračí doupě a na soutěžících si všiml něčeho zvláštního. Bojovali se svým praskáním, lesklými prototypy a někdy rozumným očekáváním, kolik peněz bude zaplaceno do třetího roku. A pak, na otázku, jak vlastně plánovali vyrábět své zboží, ignorovali tyto základní otázky jedním slovem: Čína.

Čína! Každý, kdo má zkušební předplatné časopisu The Economist, ví, jaké kouzlo tam může fungovat, i když neví, jak přesně. Měla továrny, přepravní kontejnery a především obrovské množství pracovníků, kteří měli překlenout tu obrovskou propast mezi tabulkou a realitou. Britové se již nepotřebovali líčit jako tvůrci; Místo toho se mohou soustředit na navrhování, prodej, snění a Hovadina.

Pokud chcete zaměstnance, můžete outsourcovat své podnikání do Asie nebo outsourcovat agenturu, která se spoléhá na pracovníky importované z východní Evropy. V nedohlednu, v mysli mohou velké společnosti nyní vytvářet velké, neviditelné části své pracovní síly. Několik let předtím, než Dragons ‘Den debutoval, slavný sociolog Všimněte si Zygmunt Baumanna: „Do té míry, jaké v minulosti„ nepřítomní vlastníci “nedosáhli, ztratil kapitál svou závislost na práci díky nové svobodě pohybu, o které se mu v minulosti ani nesnilo.“ Bulvární noviny přispěchaly na svobodu pohybu Bulharů a Rumunů, ale Baumann věděl, že jeho největším přínosem bude vložit kapitál, který byl nyní „dříve územní, lehký, nezatížený a nesouvislý“.

Tato velká vlna globalizace narazila na britské pobřeží, právě když se Thatcherova šoková terapie stala mnohostranným konsensem. Těžaři prohráli, bankéři triumfovali, odbory byly v nevýhodě a továrny byly přestavěny na call centra. Politici, tvůrci politik a podnikatelé si blahopřáli k předsednictví společnosti, ve které si mohou užívat výrobu bez výrobců, výrobky bez producentů a práci bez pracovní síly. Vpřed, ne zpět, do znalostní ekonomiky! Všechno, co bylo pevné, se roztavilo v nadýchaném vzduchu.

V tomto složitém světě před dvěma desetiletími se již objevovaly a zmizely některé ze základních problémů, se kterými se dnes potýkáme. Ministerstvo dopravy má Přiznat se poslancům že věděla, že od roku 2006 existuje „obrovský nedostatek řidičů kamionů“. Jak reagovala? Zkříží prsty a zavře oči, doufajíc v to nejlepší.

Toto je pozadí současného chaosu, kde se na farmách nechává shnít jídlo, Restaurace se zavírají Kvůli nedostatku zaměstnanců naši největší maloobchodníci zaznamenali pokles zásob na nejnižší úroveň od roku 1983 a nemohou se rozhodnout, jak Vánoce zvládnou.

Velká Británie není sama, kdo tyto potíže snáší. Stavitelé po celém světě Platba nosem u překližky, zatímco a Nedostatek polovodičových čipů Automobilky byly nuceny snížit počet vozidel, která vyrábějí. Žádná jiná země však nečelí jednomu nebo dvěma brexitům a Covid. To vedlo k malé emigraci východoevropských dělníků ze Spojeného království – Více než jeden ze čtyř Bulharští a rumunští dělníci odešli od začátku roku 2020 – což vysvětluje především prázdné regály supermarketů, ovoce bez výběru a malé městské hotely, které právě přišly o druhé léto v řadě. Zavírání dveří při výstupu je snad jediný způsob, jak upoutat naši pozornost na neviditelnou, nedostatečně chráněnou a nedostatečně placenou pracovní sílu.

Především je to britský obchodní model, který nás nechává nebezpečně zranitelnými. Jen málo zemí může naši globalizační slitinu spojit s dominantním finančním sektorem, který společně rozšířil dosavadní dodavatelské řetězce našich nejdůležitějších podniků a nyní se hroutí.

Spojené království vyčerpalo svoji kapacitu na výrobu zboží a výrobu potravin. Když byla Margaret Thatcherová ve funkci, Británie vyprodukovala dostatek jídla, aby se uživila 306 dní v roce. Do roku 2019 tento počet klesl na 233 dní. Pokud jde o výrobu, Spojené království je nyní jednou z průmyslově nejzaostalejších zemí v Evropě. Sektor je nyní menší a přidává se Menší hodnota na osobu Nejen v Německu a Francii, ale také v České republice a Slovinsku. V USA ani Gordon Gekkos z Wall Street nikdy nedokázal tolik poškodit Středozápad. Jako ekonomika jsme drženi my, nikoli výrobci – nejistá situace, kdy svět nemá dost na to, aby nás prodal.

Kde Spojené království vede svět jsou finance – a to je velmi bolí. Požadavek finančníků, aby společnosti sloužily především akcionářům, potlačil obchodní investice, snížil mzdy a povzbudil tlak na dodavatele. Výsledek podle Mark Gregory“, který odešel do důchodu jako hlavní ekonom v EY UK a viděl, jak se tyto procesy vyvíjejí po celá desetiletí, je, že Spojené království je charakterizováno„ nízkými mzdami, nízkou přidanou hodnotou a nízkými cenami “. máme nejlevnější jídlo V západní Evropě máme také producenty potravin natolik pod tlakem supermarketů, že, jak zdůrazňuje Tim Lang ve své poslední knize Feeding Britain, čtyři z 10 zemědělců čelí kolapsu bez podpory EU.

Henry Ford zavtipkoval, že platí svým dělníkům víc, aby si mohli koupit jeho Model Ts. Británie v jednadvacátém století dělá Fordovu ekonomiku opačným směrem: snižujeme cenu kuřete tím, že bereme peníze od lidí, kteří kuře zpracovávají. Je to začarovaný kruh regrese, ale funguje to za předpokladu, že se nestaráte o dělníky, zvířata nebo kvalitu masa – a pokud můžete získat personál. Pak jednoho dne nemůžete a zákazníci v Nando’s toho téměř dosáhnou.

Naše současná bouře kvasila tak dlouho, že brzy nevybuchne. Neil Carbery, prezident Konsorcia pro zaměstnanost a zaměstnanost, hovoří o krizi, která bude trvat nejméně deset let. Jedním ze způsobů, jak to napravit, není problém dělníků, ale problém kapitalistů, kteří měli příliš mnoho vlastní cesty příliš dlouho, až zničující účinek. Takže: zvýšit mzdy, zlepšit podmínky, dát pracovníkům větší moc. To by měla labouristická strana výslovně prosazovat, nejen křičící „chaos“.

Bez ohledu na to, jak daleko se může Boris Johnson toulat, nikdy nemůže obsadit toto území. Máme tedy frašku obchodního tajemníka Kwasiho Quartinga, který žádá společnosti, aby najaly Brity, a doufejme, že si nikdo nevzpomene na knihu, kterou spoluautorem je a která řadí britské dělníky „mezi nejhůře nezaměstnané dělníky na světě“. Vláda tedy umožňuje, aby se Morrisons, jeden ze řetězců supermarketů, který se stará o své dodavatele, dostal do rukou baronů private equity. Takže vláda Speciální brožura Povzbudit zahraniční investory, aby se chlubili „konkurenceschopnými náklady práce“ a „nízkými daněmi“.

Německá Angela Merkelová křičí o své vysoce kvalifikované pracovní síle; Boris Johnson se chlubí, jak levní jsou jeho pracovníci. V tomto pouze navazuje na politickou tradici deklarace Británie, jako by to byla obří země. Poundland, plný věcí tak levných, že je můžete vyhodit, je skvělý na smlouvání – ale není to způsob, jak řídit zemi.