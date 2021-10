Andy Murray říká, že je jen otázkou času, kdy po prohře na Vienna Open prorazí tenisové novinky

Andy Murray si myslí, že je jen otázkou času, kdy udělá průlom

Andy Murray říká, že je jen otázkou času, kdy po odchodu z Vienna Open udělá průlom, zatímco Davis Cup hrát neplánuje.

Bývalý hráč světové jedničky řekl, že jeho porážka ve druhém kole se Španělem Carlosem Alcarazem byla jen další hrbol na cestě a je stále přesvědčen, že je jen otázkou času, kdy půjde do turnajů a znovu vyhraje.

Murray, který měl v letech 2018 a 2019 operaci kyčle a momentálně je 156., vypadl začátkem tohoto měsíce ve druhém kole v Antverpách, třetím kole v Indian Wells a druhém kole v San Diegu.

“Možná změním názor, až se to přiblíží, ale chci strávit nějaký čas doma se svou rodinou.” Andy Murray v Davis Cupu

“Nebudu nadále prohrávat ve druhém a třetím kole turnajů,” řekl Murray, který od vítězství v Antverpách v roce 2019 nezískal titul ve dvouhře mužů.

“Budu se zlepšovat a budu se zlepšovat a za týden, dva nebo několik měsíců prorazím. Stane se to. Samozřejmě bych si přál, aby se to stalo rychleji, než se to děje.” .”

“Pokud půjdu touto cestou dál a vybuduji si trochu více konzistence a budu trochu klinickejší a drsnější, začnu více vyhrávat a budu mít nějaké hluboké běhy, ale jsou těžké.”

Kapitán Leon Smith nechal v sestavě Davis Cupu jedno volné místo a doufal, že Murray si to před akcí rozmyslí.

Skot také připustil, že bylo „možné“ změnit názor, když kapitán Velké Británie Leon Smith zůstal po ponechání jednoho volného místa ve svém týmu pro finále Davis Cupu na konci listopadu.

Cameron Norrie, Dan Evans, Joe Salisbury a Neil Skopsky byli vybráni pro zápas skupinové fáze proti Francii a České republice v Innsbrucku.

“Určitě hraju ve Stockholmu (6.-13. listopadu) a Paříži (1.-7. listopadu), vypadá to pozitivně, ale ještě to není stoprocentně jisté, takže počkáme a uvidíme,” řekl Murray.

“Davis Cup je něco, co neplánuji ze všech důvodů, které jsem nedávno uvedl. Možná změním názor, až se to bude blížit, ale chci strávit nějaký čas doma s rodinou.”

“Ačkoli se můj tenis zlepšuje, stále jsou věci, na kterých musím zapracovat. Je skvělé dělat to na kurtu, ale někdy potřebujete trochu času, abyste získali dobrý tří nebo čtyřtýdenní náskok, na kterém můžete pracovat.” na věcech ve vaší hře, abyste se opravdu zlepšili, aniž byste museli v zápasech něco takového dělat. S Davis Cupem se to opravdu nestane, takže to neplánuji.“

Nezapomeňte nás sledovat na skysports.com/tennis, našem účtu na Twitteru Tweet vložit & Sky Sports – ať jste kdekoli! Nyní k dispozici ke stažení na – iPhone a iPad A Android