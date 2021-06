První sezóna pro více hráčů v Halo Infinite bude o dosahu

První sezóna pro více hráčů Halo Infinite bude tematicky zaměřena na „Access Heroes“.

Tato zpráva byla odhalena tento měsíc Uvnitř nekonečného blogu Na webu Halo Waypoint. Šéf kreativní kanceláře Halo Infinite Joseph Staten se soustředil na myšlenku, že kromě Master Chief chce hráč 343, abyste se cítili „v srdci vesmíru Halo“.

Část tohoto úsilí, aby hráči získali část příběhu, začne „spuštěním první sezóny pro více hráčů v Halo Infinite“, která se jmenuje 343 Heroes of Reach. “Jádrem našich plánů je cíl zakořenit vaši postavu pro více hráčů hluboko do většího vesmíru Halo a dát jí zásadní a pomocnou roli v příběhu Halo do budoucna,” řekl Staten.

343 není připraven sdílet všechny podrobnosti o tom, jak to plánujeme implementovat, ale sdílel, proč Sezóna 1 zahajuje Heroes of Reach. “Rich má bohatou historii; Je to hlavní místo pro Sparťany ze starého a ústřední bod pro novou generaci Sparťanů, kteří se připravují na převzetí nebezpečí a záhad galaxie radikálně změněné po událostech Halo 5, “vysvětlil Staten. První sezóna pro více hráčů Halo Infinite se odehrává v transformačním okamžiku v historii Halo – v ohnisku jedné generace hrdinů k další. “

„V tuto chvíli čeká váš hrdina pro více hráčů mimo scénu, připravený k boji a připravený k akci,“ dodal Staten. „A jejich epický příběh musí být ještě vyprávěn.“

Jak vágní. Z Statenova popisu to vypadá, že Sezóna 1 bude retrospektivním ohlédnutím za událostmi Reach a její generace hrdinů v časovém rozpětí přesahujícím Halo 5. Zdá se, že je výchozím bodem pro novou skupinu hrdinů, naši multiplayer Sparťané, v příběhu, který se bude vyvíjet jako 343 a bude poskytovat podporu pro to, co po spuštění pro Halo Infinite.

Halo Reach se objevil v roce 2010 a vypráví příběh o pádu planety. Dorazíte očima skupiny legendárních super vojáků zvaných Noble Team. Tato hra je prequel a její příběh se vrací na začátek příběhu Master Chief v Halo: Combat Evolve z roku 2001,

V dalších novinách Halo Infinite Phil Spencer nedávno uvedl, že vývojový tým hry je „velmi oddaný“ datu svátku.

Jordan Ullman je spisovatel na volné noze pro IGN. Sledujte ho na Twitteru.