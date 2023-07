Zrušení monopolu VZP na zdravotní pojištění cizinců

vzp|Foto: Tomáš Adámek, Český rozhlas

Občané zemí mimo EU, kteří přijedou do ČR na dlouhodobé vízum, jsou ze zákona povinni mít v zemi soukromé zdravotní pojištění. Často se ale dostávají do problémů, říká Magda Valtová, prezidentka Sdružení pro integraci a migraci, která Českému rozhlasu podrobně popsala některé problémy, se kterými se cizinci se zdravotním pojištěním potýkají:

„V praxi se často stává, že pojišťovna nechce platit do stanoveného limitu a volá po splnění podmínek s tím, že například cizinec onemocněl ještě před uzavřením pojištění. Lékaři často nechtějí vyšetřit ně, protože cizinci a soukromé pojištění Doprovází je spousta byrokracie. Existují také obavy z nezaplacení nákladů. Cizinci často musí zaplatit částku v hotovosti a poté jim pojišťovna zpětně vrátí peníze.“

Podle zákona, který v roce 2021 schválila dolní komora parlamentu, nemají občané ze zemí mimo EU právo rozhodovat o tom, u které společnosti se pojistit — od léta 2021 má právo na pojištění pouze největší zdravotní pojišťovna v zemi, VZP. pojistit cizince.

Tento právně zřízený monopol zákonitě provázel enormní nárůst cen, který cizincům nezbývalo nic jiného než platit. Ceny podle českého zpravodajského serveru idnes.cz na některých místech vzrostly až o 100 procent a zdravotní pojištění se stalo obrovskou finanční zátěží, kterou si mnozí nemohou dovolit. Někteří byli nuceni vzít si půjčky, aby si mohli dovolit zdravotní pojištění pro své rodiny.

Rozhodnutí z roku 2021 bylo kritizováno několika stranami, včetně Hospodářské komory ČR, ministerstev zdravotnictví a financí a České asociace pojišťoven, které podaly stížnost k Evropské komisi s argumentem, že rozhodnutí není slučitelné s evropskou soutěží. . Zákon. Čechům hrozila žaloba za porušení unijního práva a sami cizinci si stěžovali na monopol a náhlé zvýšení sazeb pojištění, petici proti praxi podepsalo více než 2500 z nich.

Tento monopol byl ale nyní zrušen Sněmovnou reprezentantů, která minulý týden schválila návrh Senátu na jeho zrušení. Magda Valtová vysvětluje, koho toto rozhodnutí ovlivní především:

„Pojištění u zaměstnavatele si nemohou zajistit především lidé s vízem nebo povolením k dlouhodobému pobytu. Jedná se o osoby nezaměstnané nebo osoby samostatně výdělečně činné, rodinné příslušníky osob pracujících v ČR, studenty a děti.“

Nová novela umožní cizincům do tří měsíců vypovědět smlouvu s VZP a pojistit se u společnosti, kterou si zvolí. Součástí novely je i zvýšení maximálního pojistného krytí pro cizince na 400 000 eur. Změnu je nyní potřeba vrátit do Senátu a podepsat prezidentem, než se stane zákonem.

Podle Valtové je tato novela důležitým prvním krokem, ale domnívá se, že lidé ze zemí mimo EU, kteří žijí v České republice, by měli být zahrnuti do místního veřejného zdravotního pojištění, protože občané EU jsou:

„Podle našeho názoru by cizinci, kteří dlouhodobě žijí v ČR, měli mít státní zdravotní pojištění. Prvním krokem je, aby to od 1. ledna 2024 bylo možné i pro děti. Ostatní lidé, kteří zde žijí více než rok by měl být také integrován. To by posílilo systém veřejného zdravotního pojištění.“