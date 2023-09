Enough Trash: Waste Prevention Conference v Praze se zabývá rostoucím globálním problémem odpadů

Mikroplasty hromadící se v našich tělech, divoká zvěř dusící se odpadky a odpadky třikrát větší než Francie plující v našich oceánech – to jsou jen některé z důsledků odhadovaných dvou miliard tun odpadu, které my, světová populace, ročně vyprodukujeme. . rok. Bohužel s rychlým růstem populace a urbanizací Světová banka očekává, že se roční produkce odpadu zvýší o 73 % z úrovně roku 2020 na 3,88 miliardy tun v roce 2050.

Existují ale lidé, kteří se tomuto trendu snaží bojovat. I když je Česká republika možná malá země, snaží se také přispět ke změně zvyků lidí a bojovat s narůstajícím problémem s likvidací odpadků, kterému planeta čelí.

Jerry Student a Vladimir Student|Fotografie: Anna Fodor, Radio Prague International

Akci zorganizovali Vladimír Student a jeho bratr Jiří, kteří společně provozují pražské neziskové České centrum environmentálního managementu, jehož cílem je podporovat společenskou odpovědnost firem a snižovat dopady podnikatelských aktivit na životní prostředí a lidské zdraví.

„Konference je jediná svého druhu v České republice. Můžeme ji pořádat díky mnoha našim partnerům, kteří konferenci podporují finančně a také prezentací o tom, jak podporují opětovné využití svých produktů tak, aby neskončit na smetišti nebo ve spalovně, ale dál sloužit lidem a být jim užiteční.“

Fotografie: Jan Ptáček, Český rozhlas

Konference proto slouží jednak jako způsob, jak přimět lidi k tomu, aby se o tématu předcházení vzniku odpadů dozvěděli a dát mu více vysílacího času, a jednak jako prostor pro lidi a firmy, aby se podělili o své reálné zkušenosti, jak odpady redukovat, jako inspiraci. pro firmy. ostatní spolu s praktickými tipy, jak udělat totéž. Vladimir říká, že jeho vizí je svět, kde se společnosti starají o celý životní cyklus svých produktů, od začátku až do konce.

„Nejdůležitější je v první řadě zamezit vzniku odpadu. V ideálním světě by produkty vznikaly tak, aby na konci životního cyklu nezůstaly žádné odpady, ale mohly by být znovu použity.“ jako suroviny k výrobě jiného produktu. Samozřejmě nikdy nebudeme schopni eliminovat Je to úplný odpad, ale stále máme spoustu způsobů, jak ho můžeme snížit.

Jedním ze způsobů, jak snížit množství odpadu, je opětovné použití materiálů – například plastů. Na konferenci to předvedl Jiří Hodíček, generální ředitel a majitel společnosti rPET InWaste.

„Nakupujeme vločky z použitých lahví, které byly rozdrceny a umyté, takže je to velmi čistý PET, a tento materiál přepracujeme na znovu peletizovaný materiál, který je velmi podobný původnímu plastu. Tento materiál se znovu používá k výrobě předlisků které lze vyfouknout do nových lahví Tento proces lze opakovat stále dokola PET je materiál, který lze při dobrém zacházení recyklovat navždy nebo alespoň velmi dlouho.

Přestože je firma sama o sobě česká, zajímavé je, že plasty, které recykluje, většinou pochází z jiných zemí. Je to z velké části proto, že v České republice neexistuje systém vracení záloh na plastové lahve jako v některých jiných zemích, takže lidé nemají tolik motivace je recyklovat.

„Materiály nakupujeme od různých výrobců, část z České republiky, ale většinou je dovážíme z Lotyšska, Slovenska, Rumunska a dalších sousedních zemí, kde je systém vracení záloh. Samozřejmě se snažíme získávat materiály z České republiky.“ , ale stále není tolik materiálu, kolik potřebujeme.“ .

Hodíček však doufá, že se to v budoucnu změní.

Ministerstvo uvedlo, že do konce roku 2025 musí být zaveden systém vracení záloh. Samozřejmě, že se hodně debatuje o tom, jestli to mít nebo ne, ale ministerstvo řeklo, že to není otázka ano nebo ne – otázka je o kritériích a o tom, jak to bude fungovat. Takže si myslím, že do konce roku 2025 budeme mít systém vracení záloh.

Další rozhovory se zaměřily na pobídky, aby lidé lépe třídili odpad. Například prezentace Lucie Veselé z Mendelovy univerzity v Brně se zaměřila na plýtvání potravinami – a to z dobrého důvodu. Podle jednoho odhadu tvoří potravinový odpad až 38 % celkového odpadu v domácnostech. Snížení tohoto počtu by tedy vedlo ke snížení odpadu v domácnostech obecně.

Češi chtějí třídit svůj potravinový odpad – ale existují překážky, jak to udělat, říká Lucy.

„Když se podíváme na to, jak jsou čeští spotřebitelé ochotni třídit svůj potravinový odpad, vidíme, že už jsou docela ochotní. Více než 80 % lidí chce třídit potravinový odpad, ale z těch 80 % jich téměř polovina stále nemá místo, kde to udělat.“ „Takže to je jedna z hlavních překážek.“

Zatímco některé z prezentací se zaměřovaly na to, jak motivovat lidi, aby lépe třídili odpad a více recyklovali, realita je taková, že někteří lidé stále nevyhazují odpadky do běžné popelnice, natož do recyklačního kontejneru. Odpadky jsou stále velkým problémem, a proto je potřeba jiné řešení – stará dobrá kampaň na sběr steliva.

Miroslav Kubasik provozuje iniciativu Ukliďme Česko aneb Ukliďme Česko, která pořádá pravidelné dobrovolnické úklidy po celé republice.

Foto: Oklem Chesco

„Našimi hlavními partnery jsou místní organizátoři, kteří si vybírají místa k úklidu a pořádání akcí, a podporujeme je několika způsoby. Prvním jsou znalosti: jak to organizovat, co dělat, jak nakládat se sesbíraným odpadem atd. cesta je přes naši webovou stránku, která obsahuje Na interaktivní mapě všechny evidované úklidy pro komunikaci mezi organizátory i mezi organizátory a dobrovolníky. Třetím způsobem je samotný materiál: posíláme jim balíčky obsahující pytle a rukavice na sběr odpadků.

Kubasik říká, že úklid lze provést kterýkoli den v roce, ale zejména dva dny, kdy se jeho organizace snaží propagovat hromadné úklidy po celé zemi.

„První termín je na jaře, obvykle v dubnu, druhý v září, kdy se účastníme World Cleanup Day, největší dobrovolnické iniciativy na světě, koná se vždy třetí sobotu v září.

Od doby, kdy byla iniciativa založena, její popularita dramaticky vzrostla.

Foto: Jana Vitásková, Český rozhlas

„Začali jsme v roce 2014 s asi 6 000 dobrovolníky na úklidu a dnes slavíme 10. výročí. Očekáváme, že letos se úklidu zúčastní 220 000 až 230 000 dobrovolníků.

Ačkoli však odstraňování odpadků jistě zkrášluje přirozené prostředí lidí a brání zvířatům a ptákům v pojídání našich odpadků, neřeší to nutně problém, kam by všechny ty odpadky měly jít, říká Kubasik.

„Se sesbíraným odpadem se musí nakládat správným způsobem. Často končí na skládkách nebo ve spalovnách, ale snažíme se organizátory nasměrovat, aby odpad třídili, a odpad, který se vytřídí, putuje do recyklačních zařízení. Snažíme se je separovat, pokud dává to smysl, ale pokud odpad zůstane venku Po dlouhou dobu je v některých případech již nebude možné recyklovat.

Foto: Oklem Chesco

I když je jasné, že v oblasti snižování plýtvání je před námi ještě dlouhá cesta, společnosti jsou stále v plenkách přemýšlení o životních cyklech produktů, o tom, jaké materiály používají a k čemu mohou být tyto materiály použity, jakmile je produkt v místo. Už neslouží svému původnímu účelu, alespoň některé se ubírají správným směrem.

Ačkoli je až příliš snadné být cynický ohledně toho, jak je CSR dobrá a jak je nabíledni, Vladimir Student, jedna polovina sesterského dua, které konferenci organizovalo, říká, že společnosti mají ve skutečnosti velkou motivaci, aby se pokusily omezit plýtvání.

„Odpadky stojí peníze. Takže to dává finanční smysl – pokud chcete snížit náklady, musíte snížit množství odpadu.“