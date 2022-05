Česká republika We Are Tommy – Druhá zkouška Eurovize 2022

Sedmý den zkoušky Eurovize 2022 je za námi. Den druhé zkoušky na semifinále České republiky We Are Tommy je za námi. Jaká byla show „Lights Off“ na pódiu? Můžeme to zjistit

Česká republika We Are Tommy „Lights Off“ – druhá zkouška Eurovize 2022

Patrik: Dříve jsme viděli, jak se Kypr inspiroval Bodicellim. Nyní se i Česká republika poohlíží po dílech nejlepších italských renesančních umělců, protože jsou součástí jejich představení Michelangelova Davida. Ikonická socha obvykle sídlí ve Florencii, ale osvětlovala jeviště v Turíně. Navzdory nejlepší snaze rozbitého kinetického slunce zablokovat většinu LED diod, můžeme zajistit, že budeme mít úplný výhled na sochu, včetně jeho mužství. Ale nemáme Davida, kterého bychom mohli obdivovat. Je rychle rozdrcen… znovu a znovu. Pak se otočil zpět a jeho jasně růžová tvář vyzařovala z LED podlahy. Kromě umění Češi akceptují rave atmosféru. Spousta elektronických zařízení a spousta zábleskových světel. Velký okamžik přichází uprostřed, když jsou všechna světla zhasnuta, zatímco Dominika zpívá „Turn off the lights“. Je to stručné, ale účinné.

Reakce na druhou zkoušku České republiky na Eurovizi 2022

