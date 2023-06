Indický imigrační agent Brijesh Mishra byl zatčen v Kanadě a čelí obvinění kvůli skandálu falešných univerzitních akceptačních dopisů

Tribune News Service

Avneet Kaur

Jalandhar, 24. června

Brijesh Mishra, indický imigrační agent obviněný z účasti ve skandálu s falešnými kanadskými univerzitními akceptačními dopisy, byl zatčen v Kanadě a v současné době čelí trestnímu stíhání.

Mishra, která vede imigrační agenturu s názvem EMSA v Jalandharu, zmizela, než se skandál objevil. Tato situace vystavila stovky studentů z Paňdžábu a dalších indických států riziku deportace kvůli podvodnému dopisu o přijetí na vysokou školu.

Kanadská agentura pro pohraniční služby v pátek proti Misrovi zakročila a obvinila ho z poskytování imigračních rad bez povolení a radí ostatním, aby zkreslovali nebo zatajovali informace úřadům.

Mishrova nepřípustnost do Kanady byla odhalena, když se pokusil vstoupit do země, což vedlo k jeho zatčení. Po jeho zatčení proti němu byla v pátek vznesena formální obvinění za jeho údajnou roli při vydávání podvodných akceptačních dopisů potenciálním indickým studentům, kteří chtějí přijetí do kanadských institucí.

Brijesh Mishra je v současné době ve vyšetřovací vazbě v Britské Kolumbii. Podle zdroje, protože byl obviněn z trestného činu, byla jeho vazba převedena z Canada Border Services Agency na orgány činné v trestním řízení v Britské Kolumbii. „Slyšení o kauci Mišry je naplánováno na dnešní noc, i když může být odloženo, v takovém případě se jednání o kauci uskuteční v pondělí,“ řekl.

Tento vývoj následuje po nedávném oznámení ministra pro imigraci Seana Frasera, který slíbil, že zastaví očekávané deportace mezinárodních indických studentů, kteří tvrdí, že byli podvedeni Mishrou a dalšími bezohlednými agenty.

Mezitím skupina postižených studentů, čítající stovky, nedávno napsala dopis adresovaný hlavnímu ministru Paňdžábu, ve kterém je vyzvala, aby urychleně podnikli kroky k vyřešení tohoto problému. Zdůraznili důležitost identifikace migračních agentů a agentur zapojených do těchto podvodných aktivit.

Dotčení studenti tvrdí, že je oklamal Mishra a další bezohlední zákazníci.

Řekli, že jejich akceptační dopisy byly zmanipulovány a že problém objevili, až když je pohraniční úředníci nahlásili během postgraduálního pracovního povolení nebo žádosti o trvalý pobyt.

V reakci na Mishrovo zatčení byl zatčen nejhledanější muž v případu, student Indirjit Ulakh, „doufejme, že odhalí možnou souvislost s tím, jak podvedl tisíce,“ řekl.