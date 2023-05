Virtuos asistující Konami při vývoji Metal Gear Solid 3 Remake

Po malém zmatku kolem vývojáře Metal Gear Solid Delta: Snake Eater od včerejšího odhalení remaku, Konami nyní objasnilo, že Virtuos Studio skutečně podporuje vývoj. Jsou to týmové fámy, o kterých mluvil v měsících, které tomu předcházely PlayStation Show reklama, takže to přijde jako malé překvapení.

„Kromě vývojářského týmu Konami, který se podílí na vývoji série Metal Gear, je hra plně podporována vývojářskou společností Virtuos spolupracující s předchozí sérií Metal Gear,“ uvedl mluvčí Virtuos, vývojářské společnosti spolupracující s předchozí série Metal Gear. Kotaku.

Screenshoty vydané Konami si můžete prohlédnout níže.

Virtuos je dobře známý pro své porty a v posledním desetiletí pomáhal s řadou projektů. Přeneseno do Final Fantasy X | X-2 HD Remaster na PS3 a PS Vita přinesl Batman: Return to Arkham na PS4 a Guerrilla Games loni pomáhali s uměním na Horizon Zero Dawn a Horizon Forbidden West. Naposledy to produkovalo špatně přijatý remaster PS5 The Outer Worlds. Opravy pro tuto verzi stále probíhají.

Konami řekl: „Předěláváme Metal Gear Solid 3: Snake Eater, jeden z nejoblíbenějších dílů v sérii Metal Gear, odhalující příběh původu Snakea jako Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Na Metal Gear tvrdě pracujeme. Solid Delta: Snake Eater slouží jako věrná rekreace původního příběhu a herního designu a zároveň rozvíjí hratelnost s ohromujícím vizuálem a plynulým uživatelským zážitkem.“ Návrat původního zvuku potvrzen; David Hayter v oznamovací upoutávce nemluvil za Big Boss.