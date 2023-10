Jak sledovat a živě streamovat UFC 295: Procházka vs. Pereira

UFC 295 už zažilo spoustu dramatu, aniž by do oktagonu vstoupil žádný bojovník. Očekávali jsme, že uvidíme velký boj o titul v těžké váze v tom, co mohlo být posledním hurá Jona Jonese.

Zranění však udeřilo, což vedlo k tomu, že šampion, o kterém mnozí věří, že byl největší ze všech dob, chyběl osm měsíců.

Show však musí pokračovat a všichni jsme připraveni na vzrušující prozatímní boj o titul, protože Tom Aspinall prosazuje svůj cíl slávy. Zde jsou všechny podrobnosti o UFC 295:

Kdy je UFC 295? Datum a čas začátku

UFC 295 se bude konat dne 11. listopadu 2023v Madison Square Garden, New York City, domovu boje.

V průběhu let jsme na tomto místě viděli mnoho skvělých zápasů a toto je první návrat promotéra MMA do města po roce, kdy zahrady hostily UFC 281. Byla to skvělá noc a můžeme očekávat totéž znovu, s kolem toho se dělá byznys. 19 hodin místního času A Hlavní událost se očekává kolem 23:00.

To znamená, že ve Spojeném království se díváte na událost, která začíná o půlnoci s časem hlavní události ve 4 hodiny ráno, přičemž Brit Tom Aspinall je předposledním hlavním zápasem večera.

Předčasné přípravné zápasy se odehrají dvě hodiny před začátkem hlavního turnaje.

Jak sledovat UFC 295 v USA

UFC 295 je na PPV v tom, co by mohlo být jednou z nejzajímavějších UFC událostí roku. Předzápasy a předzápasy je možné sledovat v USA na ESPN+, domovské zemi UFC, s nutností nákupu hlavní karty.

Předplatné ESPN+ lze zakoupit za 10,99 $ měsíčně bez smlouvy, přičemž budete muset získat Master Pass. Hlavní kartu UFC PPV pak lze zakoupit za 79,99 $, což vám poskytne plný přístup ke všem akcím s pěti souboji na hlavní kartě, včetně dvou mistrovských zápasů.

Můžete také získat balíček UFC PPV, který zahrnuje roční předplatné ESPN+ a všechny události UFC PPV. Balíček stojí 134,99 $ ročně po dobu prvních 12 měsíců a poté klesne na 109,99 $ ročně.

Jak se dívat na UFC 295 ve Velké Británii

Ve Spojeném království bude předběžná karta a hlavní karta vysílána na TNT Sports 1 od 1:00 a také prostřednictvím aplikace Discovery+. Předplatné Discovery+ s TNT Sports stojí 29,99 GBP měsíčně.

Bojová karta UFC 295

UFC 295 bylo naplánováno jako poslední zápas Jona „Bonese“ Jonese v jeho rodném New Yorku, ale přetržená prsní šlacha vyřadila legendárního bojovníka až na osm měsíců.

Měl se utkat se Stipem Miocicem, ale oba bojovníci byli staženi a místo toho uvidíme souboj o prozatímní titul v těžké váze, kde se Tom Aspinall utká se Sergejem Pavlovičem v co-main eventu.

Vrcholem účtu je Jiří Procházka versus Alex Pereira, který soutěží o uvolněný šampionát UFC v polotěžké váze.

Úplnou bojovou kartu, která se může změnit, naleznete níže:

Hlavní karta

Příběh hlavní události kazety: Procházka v Pereira

S šampionem polotěžké váhy Jamaalem Hillem na dovolené po přetržené Achillově šlaše se Jiří Procházka a Alex Pereira utkají v hlavním turnaji večera.

Pro Procházku je to šance získat zpět pás, který získal v červnu loňského roku a díky němuž vyhrál Boj roku proti Gloveru Teixeira. Po zranění pravého ramene musel být evakuován.

Byla to dlouhá pauza a český bojovník se vrátí do ringu proti muži, který se v polotěžké váze objevil teprve podruhé.

Zápas je pro bookmakery na dosah, Pereira jde přímo vpřed poté, co zapůsobil proti Janu Bosovicsovi na začátku tohoto roku na UFC 291.

Zde je pohled na příběh kazety…

Novinky o UFC 295

Velkou novinkou na UFC 295 je, že Jon Jones již nebude hlavní událostí této události, protože se měl utkat se Stipem Miocicem v obrovském souboji o šampionát v těžké váze.

„Jon Jones včera večer trénoval, zranil se, zápasil a přetrhl si šlachu, která spojuje váš hrudník s kostí z kosti,“ řekl prezident UFC Dana White, který se zranil několik týdnů před zápasem. . [Out] Osm měsíců bude potřebovat operaci. Odejít.“

Jones je jedním z nejvíce zdobených bojovníků v UFC, přičemž mnoho fanoušků věří, že je nejlepší všech dob. Ale po 36 letech a dlouhé cestě zpět není známo, zda bychom mohli Bones znovu vidět v oktagonu.

