Od kliknutí k donucení: Odhalení návykové smyčky v sociálních médiích

Častí, pravidelní uživatelé sociálních sítí zveřejňují příspěvky stabilním tempem, i když se počet „lajků“ nebo komentářů, které obdrží, mění. Počáteční strukturální změny platforem sociálních médií mohou zpomalit typické chování při odesílání příspěvků, ale opakovaní uživatelé se často rychle přizpůsobí staré rychlosti odesílání. Motivační intervence jsou méně účinné u habituálních uživatelů, kteří se zdají být odolnější vůči změnám ovlivněným pozitivní či negativní sociální zpětnou vazbou.

zdroj: University of Southern California

Lidé se připojují k sociálním médiím, aby zlepšili svůj společenský život, získali nové přátele a vybudovali si online identitu a zároveň mohli vyjádřit sami sebe. Jak se však dostanou hlouběji do těchto digitálních sfér, jejich chování se změní.

Zapojování se do lajků, sdílení, sdílení a retweetů se stalo normou a zastírá původní motivace, které je na platformu původně přitahovaly. To, co bylo kdysi vědomou volbou, se mění v téměř automatickou, impulzivní akci.

To jsou závěry nové studie provedené výzkumníky z Dornsife College of Letters, Arts and Sciences USC.

Přestože odborníci na veřejné zdraví vyjadřují obavy z negativního dopadu na duševní zdraví a celkovou pohodu, zejména mezi mladými uživateli, velká většina Američanů – 70 %, podle výzkumu Pew Research Center – je stále přitahována jejich aplikacemi každý den a někteří dokonce každou hodinu. .

Psychologové Wendy Woodová a Ian Anderson z University of Southern California v Dornsife porovnali míru odesílání příspěvků častých a pravidelných uživatelů s mírou občasných a příležitostných uživatelů. Chtěli zjistit, zda se sazby těchto skupin liší v reakci na zpětnou vazbu, kterou dostali od ostatních.

Výzkum byl zveřejněn na internetu začátkem tohoto roku Věda o motivaci.

V návaznosti na předchozí práci vědci provedli tři po sobě jdoucí studie, které se zaměřily na chování zveřejňování na Instagramu a Facebooku. Našli důkazy, že uživatelé si vyvíjejí zvyky při zveřejňování, které se liší podle toho, jak často obě aplikace používají.

Studie poukázaly na to, jak se zvyk každodenního zveřejňování může časem stát zákeřným a přechází od zveřejňování s cílem na mysli k automatickému zveřejňování s malým přemýšlením. A toto chování může vést k nikdy nekončící touze sdílet obsah na těchto platformách.

Pomocí metrik z Facebooku a porovnáním běžných uživatelů se vzácnými nebo novými uživateli vědci zkoumali, zda sociální odměny motivují oba typy uživatelů stejným způsobem.

Anderson řekl, že se s Woodem také zabývali tím, zda k spontánnímu, obvyklému nebo opakovanému zveřejňování příspěvků na Facebooku nebo Instagramu dochází, když je sociální stimul omezený nebo chybí. Jinými slovy, přidávají tito opakovaní uživatelé příspěvky bez ohledu na to, zda dostávají lajky nebo komentáře k jejich příspěvkům? Nebo přidávají jen ze zvyku?

Sociální odměny fungují jen u některých

Vědci zjistili, že lajky, komentáře a sdílení měly menší vliv na motivaci běžných uživatelů přispívat ve srovnání s uživateli, kteří se často neúčastnili, a novými uživateli.

V předběžné studii využívající data uživatelů Instagramu shromážděná ze studie provedené Emiliem Ferrarou z USC College of Engineering Woods a Anderson zjistili, že podle očekávání sociální odměny v podobě lajků skutečně motivovaly uživatele k častějšímu a rychlejšímu sdílení. Čím více lajků uživatel obdrží, tím vícekrát přidá příspěvek. Méně lajků mělo za následek nižší rychlost přidávání příspěvků.

Když se však výzkumníci podívali trochu hlouběji, dospěli k zajímavému zjištění: sociální odměny, jako je lajky, zvýšily zapojení především mezi novými nebo neopakujícími se uživateli. Naproti tomu opakovaní uživatelé pokračovali v přidávání příspěvků obvyklým tempem bez ohledu na zpětnou vazbu, kterou dostali od ostatních.

Woods a Anderson provedli druhou studii, aby tuto teorii dále ověřili, přičemž zkoumali více než 1900 příspěvků na Facebooku.

Zjistili, že pozitivní zpětná vazba stimuluje vyšší a rychlejší zapojení pouze mezi vzácnými a novými uživateli, ale ne mezi častými uživateli. Duplicitní výsledky z Instagramu, Pravidelní uživatelé Facebooku přidávali příspěvky rychle bez ohledu na to, zda dostali kladné nebo záporné hodnocení.

Běžné uživatele nezajímá, co si myslíte

Výsledky potvrdily to, co Woods a Anderson tušili: Při dostatečném opakování si uživatelé vytvářejí návyky nebo mentální asociace spojené s konkrétními kontextovými podněty. Kontextové signály zahrnují faktory, jako je poloha, čas používání aplikace nebo příjem oznámení.

Například uživatel, který často používá aplikaci, když leží v posteli, sedí na gauči nebo v určitou denní dobu, si začne používání aplikace spojovat s těmito konkrétními situacemi. Jakmile jsou tyto návyky vytvořeny, uživatelé reagují rychle a automaticky, kdykoli se setkají s těmito kontextovými podněty, s minimálním uvažováním.

V této druhé studii vědci také provedli průzkum mezi účastníky a zjistili, že u lidí s opravdu silnými návyky, i když řekli, že jim záleží na sociálních odměnách a zpětné vazbě od ostatních, jejich chování vyprávělo jiný příběh. Tito uživatelé přidávají příspěvky přibližně stejným tempem, bez ohledu na to, kolik lajků dostanou. Anderson řekl, že to může mít negativní důsledky.

„Neignorují jen lajky, ale ignorují i ​​důsledky zveřejnění, a tak se začnou šířit dezinformace,“ řekl.

Studie naznačuje, že motivační intervence neovlivní habituální a neobvyklé uživatele stejným způsobem. Pouhé říkat lidem, aby nesdíleli určité typy obsahu, který může být škodlivý, nebezpečný nebo falešný, nebude pro typické uživatele efektivní, i když to bude užitečné pro nezvyklé uživatele.

Strukturální změny na webu mohou fungovat

K dalšímu testování hypotézy, že obvyklí uživatelé nejsou motivováni pozitivní zpětnou vazbou nebo varováním o nezveřejňování škodlivých nebo zavádějících informací, výzkumníci zkoumali, zda strukturální změna platformy sociálních médií změní míru zveřejňování těchto uživatelů.

V roce 2007 Facebook přepracoval svou platformu, aby zvýšil zapojení, spustil lištu pro aktualizaci stavu a umístil obsah od přátel uživatele na začátek jejich novinek.

Změna zpočátku zpomalila automatické reakce na velmi časté popisky. Ale pro několik málo uživatelů strukturální změna udělala to, co bylo zamýšleno: zvýšit zapojení s ostatními a urychlit rychlost odesílání po obdržení pozitivní zpětné vazby.

Studie ukázala, že design sociálních platforem může mít lepší vliv na obvyklou míru zveřejňování plakátů tím, že je na chvíli zpomalí.

Postupem času však tito uživatelé znovu získali rychlost odesílání, což naznačuje, že přeškolili své obvyklé chování při odesílání zpráv, aby odpovídalo novému designu platformy.

Anderson dospěl k závěru, že pokud společnosti sociálních médií myslí vážně řešení problémů, jako jsou dezinformace, nenávistné projevy a duševní zdraví dospívajících, musí také změnit strukturu svých platforem, aby ovlivnily obvyklé uživatele.

„Zásahy, které fungují pro jeden typ uživatele, nefungují pro druhý. Musí existovat něco strukturálně skutečně rušivého pro tyto stránky sociálních médií, aby se změnilo chování obvyklých uživatelů.“

Řekl, že pokud by chtěly Facebook a Instagram posunout chování jiným směrem, musely by změnit struktury, aby přiměly uživatele zveřejňovat přesný obsah. A nestalo se to v míře nutné k prolomení zlozvyků opakovaných uživatelů.

Tato studie byla financována z grantů katedry psychologie University of Southern California.

autor: Eliana Wachellová

