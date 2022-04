Elden Ring: Broken Malenia Boss Bojujte s novými opravami oprav a dalšími

Nová aktualizace Elden Ring opravila řadu chyb představených v poslední aktualizaci 1.04, včetně chyby, která způsobila, že Malenia bezdůvodně obnovovala zdraví během bitev s vyvolanými hráči.

Jako Zveřejnil Bandai NamcoAktualizace 1.04.1 „Opravena chyba v Malenia, Blade of Miquella, kde se s její HP nezacházelo správně v online prostředí pro více hráčů“. To by mělo znamenat, že v bitvách, kde přivolá kooperativní pomoc hráče, nebude Malenia schopna obnovit své zdraví, pokud její zásahy skutečně nekomunikují s hráčem. To je dobrá zpráva pro každého, kdo se snaží s přáteli porazit nejtěžšího bosse ve hře.

Dobrá zpráva je také pro pravopisce; Cerulean okultní ruptura byla opravena. Aktualizace 1.04 omylem zkrátila dobu trhání z 15 sekund na 7, ale tato oprava hotfix ji naštěstí vrací do původní podoby. Vypijte to, když je zamícháte do Flask of Wondrous Physick, a nyní budete moci sesílat kouzla bez vyčerpání FP po celých 15 sekund.

Aktualizace také „opravila chybu, která způsobila, že někteří bossové zemřeli v nezamýšlených časech“, a také chybu, která „za určitých okolností“ bránila poslednímu bossovi správně pracovat. Tyto podmínky nejsou v příspěvku zmíněny, ale už by s nimi neměl být problém.

Kromě toho byly také opraveny některé problémy s textem.

Aktualizace 1.04 by tak byla v dobrém stavu, protože kromě těchto problémů byla aktualizace velmi dobře přijata komunitou Elden Ring, zejména s ohledem na její úžasné modifikace zbraní a schopnosti víry. Udělalo to nerf Swarm of Flies, takže každý, kdo počítá s tím, že porazí Malenia, může být trochu zklamaný.

Další zprávou je, že datový operátor se naboural do tajemné oblasti Kolosea v Elden Ring a našel to, co by mohlo být prvním náznakem chystaného DLC.

Matt Purslow je britský editor zpráv a funkcí pro IGN.