Roční inflace v Turecku v roce 2021 vzrostla na 19leté maximum 20,01 procenta. Čeští turisté, kteří sledovali ekonomický pokrok země, se nyní hrnou do Středozemního moře za nákupy dovolené.

Kateřina Pavlíková, mluvčí Čedoku, jedné z největších českých cestovních kanceláří, České televizi řekla, že nabídky zájezdů jsou velmi žádané.

„Před Vánoci jsme nabídli speciální prohlídku, která spojuje návštěvu míst s nákupy na místních trzích. Je zcela vyprodáno.“

Nejen Anatolie, ale i Istanbul je cílem českých turistů. Mluvčí konkurenční CK Fischer z பெedoku, CK Fischer, mluvčí John Bestek České televizi řekl, že předinfekční míra prodeje přesáhla 30 procent.

„Turecko je momentálně na vrcholu letních prázdnin 2022. Je daleko před Řeckem, které se dlouhodobě drží na prvním místě.

Slabá lira znamená, že čeští turisté šetří peníze především za služby a nákupy při nákupech mimo své hotelové resorty. Podle České televize to zahrnuje věci jako půjčování lodí, placení slunečních raket nebo vstup do aquaparků. Některé související ceny klesly oproti roku 2020 o pětinu. Za hotely a letenky se však stále musí platit v eurech.

Lety z Prahy do Istanbulu aktuálně nabízejí nízkonákladové aerolinky Turkish Airlines a Pegasus. Zvýšení úrokových sazeb však znamená, že od května budou moci čeští občané létat přímo z české metropole na letiště Antalya ležící jižně od turecké pevniny.

S poklesem turecké liry česká koruna posiluje a do konce roku 2021 dosáhne vůči euru 24,9 Kč.

Většina zahraničních expertů viní ze současné turecké měnové krize politiku prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Někteří varují, že inflace by mohla do března dosáhnout 50 procent, pokud sazby nebudou okamžitě a prudce zvýšeny. Turecký prezident však trvá na tom, že měnová krize v zemi je do značné míry pod kontrolou, a naléhá na Turky, aby si své úspory ponechali v liře.