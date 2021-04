NASA odkládá inovativní let vrtulníkem na Marsu

Není divu, že NASA je opatrná a k letu letounu na rudé planetě přistupuje s vysokými sázkami a testováním návratnosti. Je to drahý podnik, jehož výroba trvala roky. Pokud bude úspěšný, může otevřít cesty pro průzkum na jiných planetách.

Porucha nastala, když se vrtulník pokusil přepnout z předletové do letového režimu. NASA uvedla, že k vyřešení problému je nezbytná aktualizace softwaru. Agentura nyní musí vyvinout, otestovat a nahrát nový software do řídících letů. Poté musí restartovat vynalézavost, aby mohla pokračovat ve své misi.

Problém se softwarem zpozdil to, co mělo být jen krátkou cestou. V plánu bylo, aby vynalézavost vzlétla, vznášela se asi 30 sekund a poté bezpečně přistála na místě. Je to snadný výkon pro drony na Zemi, ale těžký na rudé planetě, která je v současné době vzdálená více než 100 milionů mil.