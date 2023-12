50. narozeniny české legendy a legendy NHL Jaromíra Jágra 15. února oslavili nejen dortem.

Jak informovalo několik sportovních a českých zpravodajských zdrojů, oficiální tiskárna bankovek České republiky, Státní tiskárna bankovek, tiskne 10 000 speciálních nelegálních bankovek nesoucích jméno Jágr a vzdávajících hold takzvané zlaté generaci bankovek. Český lední hokej v 90. letech a na počátku 20. století.

Na líci je vidět Jágrova hlava v hokejové helmě a dresu, na obou je jeho číslo „68“. Jagger se rozhodl nosit toto číslo pro každý tým, ve kterém hrál, jako vlastenecké gesto na počest reforem „Pražského jara“ v roce 1968 a neúspěšného povstání proti ruským a spojeneckým silám, které v srpnu téhož roku napadly Československo, aby ho rozdrtily. Nosil ho také na památku svého dědečka, který ve stejném roce zemřel ve vězení. Byl zarytým antikomunistou a při převzetí země v roce 1948 mu byly zabrány pozemky.

Za jägerem je český lev a česká vlajka. Části bankovky, které obvykle nesou nominální hodnotu, jsou označeny číslem 50.

Na zadní straně je vyobrazení pražských oslav, které přivítaly Jágra a český hokejový tým zpět po jejich nejslavnějším vítězství na zimních olympijských hrách v Naganu 1998, kde porazili Rusko 1:0 a získali zlatou medaili. Slaví také Zlatou čepici z let 1999 až 2001, kdy tým vyhrál tři světové série v řadě. Pod obrázkem je slogan „Pride and Honor is Victory“.

Bankovky budou vytištěny v květnu ve čtyřech sériích, každá bude obsahovat 2500 bankovek. Na webu www.50jagr.cz byly do vyprodání nabízeny za 2 490 Kč za kus, tedy asi 116,17 $ v aktuálním kurzu.

Ohledně toho, že je předmětem poznámky, Jagger řekl Radiu Praha: „Vypadá to nádherně. Vypadám díky tomu mnohem lépe než teď; bylo to pravděpodobně, když mi bylo asi 35 a měl jsem ještě dlouhé vlasy.“

Kromě bankovky hokejová legenda na své narozeniny žádné jiné oslavy neplánovala světové novinky dnes, „Sběratelských karet sportovců je mnoho, některé se objevují i ​​na známkách a mají své pamětní mince, ale mít bankovku, kterou naposledy vytiskli s podobiznou Václava Hlavla, je pro mě opravdová pocta.“ „Jen bych vám chtěl připomenout, že kdyby to byla platná bankovka, přidal bych k ní tři nuly,“ dodal se smíchem.

