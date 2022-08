Harley Days v Praze slaví 10. výročí ohlédnutím zpět

Od 2. do 4. září se Harley Days v Praze – premiérový motocyklový festival v české metropoli – vrátí, aby oslavily své 10. výročí.

S hudbou, americkým jídlem, českým pivem a stand-up comedy spolu se všemi tradičními atrakcemi Harley dny– Kola, recenze, soutěže, workshopy – určitě se pro každého něco najde. Do dění se mohou zapojit i lidé, kteří neznají motorkářskou kulturu a dozvědět se něco o tradiční americké subkultuře, která v poslední době vzkvétá po celé Evropě.

Pro ty, kteří nejsou ozdobeni pořádnými koženými bundami, bude spousta vyskakovacích obchodů nabízejících bundy a chlapy spolu s tričky a čepicemi v různých cenových relacích.

Na oslavu svého 10. výročí se Harley Days rozhodl ohlédnout se zpět: přeznačil to nejlepší a nejzajímavější z každého z posledních 10 let.

„Kdyby se mě někdo před 10 lety zeptal, kde se vidím v roce 2022, pravděpodobně bych snadno odpověděl na 10. ročníku Prague Harley Days Festivalu. Je to již 10 let a my a Prague Harley Days jsme stále tady a užíváme si náš čas, plánování A přišli jsme na to, jak letošní akci ještě vylepšit.“ Šťastný Yaroslav Vavchina, organizátor Harley-Days. „Posledních 10 let bylo poznamenáno velkými krachy, ještě větším růstem, zklamáními a nadšením. A teď? Nemůžeme se dočkat roku 10.“

Toto nadšení rezonovalo napříč cyklistickými komunitami ve střední a východní Evropě, které posledních 10 let při takové akci spoléhají na Prahu.

Vavřina také zdůrazňuje vstřícný charakter Harley Days: „Zveme opravdu všechny, cyklisty všech značek, rodiny s dětmi, milovníky adrenalinu a příznivce motorkářského stylu, ale i náhodné kolemjdoucí. Všichni jsou z Prague Harley Days a myslíme si, že si to náležitě užijí. Bude to výlet , ale stojí to za to.“

Pro cyklisty jsou Harley Days skutečnou hojností komunity a zábavy. Nejde však jen o Prahu: Harley Days nabízí několik prohlídkových tras, které řidiči doporučují absolvovat, aby si naplno užili střední Čechy. Motorka na otevřené silnici a vítr ve vlasech: Těžko si představit lepší způsob, jak vidět Čechy.

Festival se koná na Vystavišti v Praze 7 a bude probíhat během pátku, soboty a neděle na několika různých místech v konferenčním areálu i v jeho okolí.