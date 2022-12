Ministerstvo školství v New Jersey vydává výsledky testů pro každou školu individuálně

Vydáno ministerstvem školství New Jersey Výsledky školy od školy jarního standardizovaného testování v pátek, dlouho očekávaný krok, který obhájci označili za zásadní pro plánování nejlepších způsobů, jak obnovit ztráty z učení z pandemie COVID-19.

New Jersey patřilo mezi poslední tři státy, které zveřejnily své výsledky na veřejných panelech, spolu s Vermontem a Maine, podle organizace Collaborative for Student Success, která zveřejňování takových výsledků sleduje.

Ministerstvo k tomu vyzvalo mnoho obhájců, zákonodárců a členů státní rady pro vzdělávání Čísla po jednotlivých školách zveřejněná dříve. Oddělení zveřejnilo skóre pro okresy a rodiny dříve na podzim a minulý týden zveřejnilo výsledky na úrovni třídy, které ukázaly Ztráta sedmi let akademického pokroku.

Nejkomplexnější výsledky přišly z New Jersey Student Learning Assessment in English/Language Arts pro ročníky 3-9, v matematice pro ročníky 3-8 a také v geometrii a algebře I a II a v přírodních vědách pro ročníky 5, 8 a 11.

Známky jsou rozděleny do pěti úrovní odbornosti. První tři jsou „zatím nesplňuje požadavky“, „splňuje částečně požadavky“ a „přibližuje se očekáváním“. Studenti považovaní za brilantní dosáhli úrovně 4 a 5, „Splnění očekávání“ nebo „Překročení očekávání“.

Zobrazí se také výsledky Podle školy, okresu a státu, podle rasových, etnických a socioekonomických skupin, pohlaví, speciálních potřeb a statusu studenta angličtiny.

Například naše výsledky angličtiny/jazykového umění v 7. třídě ukázaly, že 52,7 % všech studentů je zdatných. Mezi studenty, kteří byli ekonomicky znevýhodněni, a těmi, kteří nebyli, byl rozdíl 26,4 bodu.

Statistiky byly upraveny tak, aby chránily důvěrnost jednotlivých studentů.

Stephen Baker, mluvčí New Jersey Education Federation, největšího odborového svazu učitelů ve státě, uvedl, že je sice dobré vědět, co se loni stalo, ale ještě důležitější je dohodnout se na dalších krocích.

„Jak se dostáváme z pandemie, čelíme vážnému nedostatku učitelů, který ohrožuje naše úsilí o obnovu,“ řekl.

Betsy Ginsburg, prezidentka koalice Garden State Schools Coalition, skupiny, která zastupuje asi 100 okresů, doufá, že zjištění pomohou okresům zdokonalit jejich úsilí vypořádat se se sociálními a emocionálními dopady opožděného učení.

„Výsledky by neměly být používány pejorativně nebo politicky k posílení morálky učitelů a studentů,“ řekla. „Je důležité si pamatovat, že výsledky testů jsou v nejlepším případě momentky v čase a nevypovídají o tom, kde jsou naši studenti nyní nebo kde budou v budoucnu.“

Informace a transparentnost jsou i nadále důležité pro vedení dalších kroků, řekla Paula White, výkonná ředitelka JerseyCAN, skupiny prosazující vzdělávání, a nazvala to „denním probuzením stavu vzdělávání“ ve státě.

„Člověk by mohl zpomalit proces sdílení informací nebo dokonce vypsat informace v pátek před prázdninami – ale na faktech stále záleží,“ řekla. „A i když tato konverzace měla začít před měsíci – skutečná práce začíná zítra.“

Řekla, že ona a další zastánci budou bojovat za to, aby se vzdělání stalo nejvyšší prioritou státu, „a udělají vše, co je v našich silách, abychom pomohli vytvořit skutečný akční plán na řešení krize učení v New Jersey.“

Stát také zveřejnil výsledky testů dynamického mapování učení pro studenty se speciálními potřebami, testu ACCESS pro studenty anglického jazyka a testů New Jersey Graduate Aptitude Assessment, které jsou testovány jako potenciální požadavky na ukončení studia.

Tina Kelly je dostupná na adrese [email protected].