Verizon vás chce očkovat, takže zde je sleva 180 $ na AirPods Pro a další slevy na příslušenství

Verizon se připojí mnoho Státy Při nabídce finanční pobídky k získání vakcíny COVID: Její zákazníci, kteří dostanou alespoň jednu dávku, mohou získat 10% slevu na příslušenství, a to buď v online nebo v kamenných obchodech. A aby smlouvu ještě vylepšil, umožňuje Verizon zákazníkům tuto slevu navýšit na prodejní ceny, které lze použít k získání docela solidních obchodů. Není jasné, zda a jak budete muset prokázat svůj stav očkování.

Například Verizon má příponu AirPods Pro na prodej Až do 20. června ji 10% sleva sníží na 180 $ z běžné ceny 250 $. Pokud jste fanouškem sluchátek a můžete získat slevu, budete si moci koupit sluchátka Sony Nádherný název WH-1000XM4s za 270 $. Nabídka může být také způsob, jak získat pěknou malou slevu na položku za nižší cenu, o které jste uvažovali, například bezdrátovou nabíjecí podložku Samsung nebo Anker Soundcore Liberty Air 2 سماعات.

Nabídka se vztahuje také na osoby první pomoci, zdravotní sestry, učitele a vojenský personál. Všichni oprávnění zákazníci budou mít od 15. června do 31. července 2021 do Vyplňte průzkum a obdržíte jejich promo kód, který lze uplatnit do 15. srpna. Zatímco příslušenství na prodej může být zlevněno, Verizon říká, že z jakéhokoli důvodu příslušenství, jehož ceny končí na 0,97, nemůže.