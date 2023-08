Seznamte se s Jakubem Mencicem, 17letým mladíkem, který vzal US Open útokem, ATP Tour

Rodina Jakuba Menšíka tenis nehrála. Ale už jako kluka v Prostějově ho hra obklopila. 100 metrů odtud byla škola s tenisovými kurty vedle hřiště. Pět set metrů odtud byly soukromé kurty.

Na místě byla cedule s nápisem, že hledají novou Petru Kvitovou a Tomáše Berdycha.

„Sledoval jsem sousedy, jak si hrají, a malé děti. Měli také trénink a začali svou tenisovou kariéru,“ řekl Mencic pro ATPTour.com. „Tak jsem přišel za tátou nebo za mámou a zeptal se jich, jestli můžu hrát, a oni samozřejmě chtěli, abych se věnoval nějakému sportu, tak jsem začal.

Mencic podával ve čtvrté sadě svého zápasu proti Gregoire Barre na pondělním US Open s náskokem 2:1 na set a náskokem 4:2. Zodpovědný, kolega Čech Jiří Lehka, za svou soutěž. Bývalá světová čtyřka viděla kurt 6 tak krátce, že ho nikdo z fanoušků nepoznal.

Všechny oči se upíraly na nyní sedmnáctiletého Mencica, který se stal nejmladším hráčem, který vyhrál hlavní remízu na US Open od Borny Coriće v roce 2014. Otec mladé ženy Michael pracuje v IT a hraje lední hokej, její matka Kateřina pracuje v marketingu a PR a lyžuje.

Jak Mencic splnil požadavek místní identity na budoucí českou hvězdu? Vše začíná jeho trenérem z dětství Ivo Müllerem, kterého Jakub i jeho rodiče velmi obdivují.

„Byl to nejlepší muž, protože dokázal vštípit tu správnou lásku k tenisu u malých dětí,“ řekl Michael. „Naučil rodiče být dobrými tenisovými rodiči.“

Tragédie se odehrála 6. června 2013, když Muller zemřel po krátkém boji s rakovinou. To rodinu Mensikovců těžce zasáhlo.

„[Jakub] Bylo to velmi malé. Je mu sedm let. Ale myslím, že je to jeho první zkušenost v takové situaci,“ řekl Michael. „Byl smutný a tohle byla první příležitost mluvit s ním o smrti, podobných situacích. Myslím, že byl rozhodně smutný, ale život jde dál.

V té době už Muller vštípil Menšíkovi lásku k tenisu, která mu zůstala dodnes. Nebylo pochyb, že ve 12 letech z něj bude profesionální tenista.

„Hrál jsem tenis,“ řekl Menczyk. „Jednou jsem dělal atletiku, ale to bylo ve škole, jednou nebo dvakrát týdně, koukal jsem jen na basketbal, protože kvůli mé výšce bylo jednodušší dát míč do sítě.

Menczyk se stal velkým fanouškem Golden State Warriors kvůli své lásce ke Stephenu Currymu a barvám dresu týmu, modré a žluté, a to je tenis odjakživa.

„Vždycky chtěl být profesionálním tenistou,“ řekl Michael. „Chtěl vyhrát všechny grandslamy a být jedničkou.“

Ve věku 16 let byl jedním z nejlepších juniorů na světě. Loni se ve věku 16 let dostal do finále mužské dvouhry na Australian Open a v impozantním finále prohrál s Američanem Brunem Kusuharou. Jeho výkon v turnaji vedl k nerozhodnému výsledku s Novakem Djokovičem.

„Poslal mi video, jak se mnou mluví, zeptal se, jestli chci přijet, sledoval zápas a viděl, co se stalo. Kdybych chtěl, hledal sparingpartnera na týden v Bělehradě,“ řekl Mencic. Tak jsem řekl: ‚No, proč ne?‘ V tenise je stejně dobrý nebo lepší. Tak jsem řekl: ‚Dobře, pojďme na to.‘

„Dostal jsem se tam a párkrát jsme se trefili. Mluvil jsem s ním nejen na kurtu, ale i mimo kurt a mluvil s ním nejen o tenise, ale o všech věcech mimo kurt. Takže to byla velká legrace a mimo kurt je to nejhezčí chlap, jakého jsem kdy potkala. Přejdete ulici a uvidíte ho. Když mluví, nevíte, jestli je tenista, když s vámi mluví, je to normální člověk.

Mencic se loni připojil k Djokovičovi na týden v Černé Hoře před Wimbledonem a tento týden se Srbem krátce hovořil v New Yorku. Ve Flushing Meadows hvězda #NextGenATP dokazuje, že je víc než jen špičkový junior, ale je hrozbou v hlavním taháku majoru.

Při svém prvním pokusu kvalifikovat se na grandslamový turnaj to úspěšně zvládl. Svět č. Ve svém prvním zápase na turnajové úrovni proti zavedenému hráči v 59 letech vypadal na kurtu pohodlně a vyhrál ve čtyřech setech.

Není to špatný návrat domů pro někoho, komu zbývá rok střední školy. Jeho učitel také po výhře poslal Barerovi gratulační zprávy. Rodiče Menšíka touží po tom, aby dokončil tuto úroveň školní docházky.

„Musím se soustředit na školu, nemůžu se soustředit na tenis, je to hrozné,“ vysvětlil Michael.

To ale rozhodně neovlivnilo jeho výkon. Po vstupu do týdne loňských kvalifikací na US Open byl Mencic na světovém žebříčku č. 882. Aktuálně mu patří 162. místo v žebříčku Pepperstone ATP Live Rankings.

Ve středu se Mencic utká s dalším klíčovým debutantem Titouanem Drouguetem o postup do třetího kola. Pokud 17letý mladík vyhraje, stane se nejmladším hráčem, který se dostal do třetího kola US Open od Fabrice Santora v roce 1990.

Ale z dlouhodobého hlediska má chlapec, který vždy jezdí na kole na místní kurty, aby se věnoval sportu, který miluje, ještě větší cíle.

„Určitě být na světové špičce. Mohu říci, že chci být světovou jedničkou a vyhrát také Slam a ATP Masters. [1000s]řekl Mensik. „Myslím, že to je sen každého, kdo hraje tenis, a já jím jsem. Ale chci být na turné a hrát tyto turnaje s těmi nejlepšími na světě.