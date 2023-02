Zemětřesení v Turecku: Téměř 200 stavitelů zatčeno kvůli údajné špatné stavbě

Istanbul, Turecko (CNN) V důsledku toho bylo zatčeno téměř 200 lidí za špatné chování Katastrofální zemětřesení, které zasáhlo Turecko Oznámilo to turecké ministerstvo spravedlnosti.

Po zemětřesení 6. února bylo v Turecku a Sýrii zabito asi 50 000 lidí.

Ministerstvo uvedlo, že 626 lidí bylo „podezřelých“ poté, co se budovy v důsledku otřesů zcela zřítily nebo byly vážně poškozeny. Někteří podezřelí byli zabiti při zemětřesení, zatímco policie stále pátrá po dalších.

Turecký ministr spravedlnosti Bekir Bozdag v sobotu řekl, že důkazy byly shromážděny z tisíců budov.

Podle tamní agentury pro zvládání katastrof se v Turecku zřítilo více než 5700 budov a v některých postižených oblastech byly vzneseny otázky ohledně bezpečnosti staveb.

„Věc, která většinou zasáhne, je typ kolapsu – čemu říkáme palačinkový kolaps – druh kolapsu, který my inženýři neradi vidíme,“ řekl Mustafa Erdek, profesor zemětřesného inženýrství na univerzitě v Bogazici. v Istanbulu. „Při sesuvech půdy, jako je tento, je těžké – vidíte – a velmi tragické zachraňovat životy. To velmi ztěžuje práci pátracích a záchranných týmů.“

Erdke řekl CNN, že obrázky rozsáhlé destrukce a trosek naznačují, „že návrhy a konstrukce mají velmi odlišné kvality“. Typ strukturálních selhání, které následují po zemětřesení, jsou obvykle částečné kolapsy. „Totální kolaps je něco, čemu se vždy snažíte vyhnout jak v symbolech, tak ve skutečném designu,“ dodal.

Člověkem způsobená katastrofa?

Po předchozích katastrofách byly zpřísněny stavební předpisy – což mělo zajistit, že moderní budovy vydrží velké otřesy. Zdá se však, že mnoho poškozených budov v celé postižené oblasti bylo nově postaveno. Obyvatelé i odborníci si nyní kladou otázku, zda vláda neučinila potřebné kroky k prosazení stavebních předpisů.

Yasemin Didem Aktas, stavební inženýr a lektor na University College London, řekl CNN že zatímco zemětřesení a jeho následné otřesy představovaly „extrémně silnou událost, která by vzdorovala i budovám vyhovujícím předpisům“, rozsah škod naznačoval, že budovy nesplňovaly bezpečnostní normy.

„To, co zde vidíme, nám rozhodně říká, že s těmi budovami není něco v pořádku a mohlo by to být tak, že nebyly původně navrženy v souladu s kodexem nebo že implementace nebyla navržena správně,“ řekl Didim Aktas. .

Mnozí kritici jsou také skeptičtí k tomu, že turecká vláda pravidelně schvaluje takzvané „stavební amnestie“ – v podstatě zákonné výjimky, které za poplatek odpouštějí developerům stavební projekty bez nezbytných bezpečnostních požadavků.

Amnestie jsou navrženy tak, aby legalizovaly staré, nevyhovující budovy, které byly postaveny bez příslušných povolení. Ani to od vývojářů nevyžadovalo, aby aktualizovali své vlastnosti na kód.