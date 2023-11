Hertl motivoval Sharks, aby se po přestavbě dostali zpět do play off Původně se objevil na NBC Sports Bay Area

Tomáš Hertl strávil se Sharks celou kariéru v NHL, se San Jose se pětkrát probojoval do play off Stanley Cupu.

Od doby, kdy byl vybrán Sharks na 17. místě draftu NHL v roce 2012, Hertl zaznamenal 207 gólů, 259 asistencí a 466 bodů a stal se rok co rok oblíbeným fanouškem a lídrem Silicon Valley.

V současných skličujících časech pro nejhorší Sharks NHL by Hertl měl Klubová orientace Směrem k nadějnému světlu na konci tunelu, který Centrum dělilo 11 let Sportovec Eric Stevens.

„Mnoho kusů se změnilo,“ řekl Hertel Stevensovi. „Ale tohle je jako můj domov. Moje rodina je teď odtud, s mou ženou. Všechno to začalo tady. I v těchto těžkých časech tady stále chodím do (této šatny). I po tomto těžkém začátku mám pořád pocit, že se věci změní.“ „Možná ne letos, možná ne příští rok. Ale mění se to rychle. Můžete získat pár hráčů. Hráči se usadí a věci se v lize mohou velmi rychle změnit.“

Hertl zdůraznil svou touhu vrátit Sharks slávu, protože San Jose se od sezony 2018-19 NHL nepředstavilo po sezóně.

Poté, co Sharks přes léto vyměnili hvězdu Erika Karlssona, jsou Hertl spolu s veterány Marcem-Edouardem Vlasicem a Loganem Couturem jedním z mála zbývajících Sharks se zkušenostmi z play off.

Hertl, který loni v březnu podepsal osmileté prodloužení na 65,1 milionu dolarů, chce San Jose opět dostat na správnou cestu. Nepotřebuje žádnou další motivaci a ví, co je potřeba k tomu, aby se Sharks dostali do play-off a dokonce i do finále Stanley Cupu, kam San Jose v roce 2016 dosáhlo.

„První dva roky se sem dostanete (a) vyhrajete základní sezónu,“ řekl Hertl Stevensovi. „Zdá se, že kvalifikovat se do play off není těžké.

„Nyní, když procházíte tím těžkým obdobím, kdy jde o přestavbu, oceňujete to (více) a víte, jak těžké je se tam dostat. Chcete nyní pracovat tvrději, protože chcete získat tým zpět… bojovat o play-off, protože (není) nic zábavnějšího.“ (Od) být v play-off.

Hertl toho se Sharks hodně prožil, ale se San Jose jako tým dosáhl nových minim 4-15-2S 10 body vstupuje do pondělního zápasu proti Washingtonu Capitals.

Český rodák je však ohledně budoucnosti Sharks optimistický a užívá si založení rodiny v South Bay.