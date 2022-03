Vysoké množství případů COVID v Číně vyvolává obavy z nákladů na omezení šíření

Peking (Reuters) – Čína v úterý oznámila obrovský skok v počtu denních infekcí COVID-19, protože nové případy se oproti předchozímu dni zdvojnásobily a dosáhly dvouletého maxima, což vyvolává obavy z rostoucích ekonomických nákladů země. Přísná omezující opatření.

Celkem 3 507 místně přenášených případů s potvrzenými příznaky bylo v pondělí hlášeno ve více než 12 provinciích a obcích, uvedla Národní zdravotní komise ve srovnání s 1 337 den předtím. Většina nových případů se objevila v severovýchodní provincii Jilin.

Přestože počet případů v Číně zůstává podle globálních standardů malý, zdravotní experti uvedli, že míra nárůstu každodenních infekcí v příštích několika týdnech bude kritickým faktorem při určování toho, zda přísný přístup k „dynamické dezinfekci“ – jehož cílem je potlačit všechna ohniska, jakmile možný. Originates – Stále účinný proti rychle se šířící variantě Omicron.

Předpovědní systém COVID-19 provozovaný univerzitou Lanzhou v severozápadní Číně předpovídal, že současné kolo infekcí bude nakonec počátkem dubna pod kontrolou po nahromadění asi 35 000 případů.

Zatímco nejnovější epidemie byla nejvážnější na pevnině od Wu-chanu v roce 2020, univerzita ve svém nejnovějším hodnocení zveřejněném v pondělí uvedla, že Čína by ji mohla dostat pod kontrolu, pokud budou platit přísná omezení.

Čínské společnosti z automobilky BYD (002594.SZ) Operátorovi KFC Yum China (9987.HK) Říkají, že jejich provozy již byly zasaženy nejnovějšími omezeními COVID-19 v zemi, přičemž se s rostoucím počtem případů očekávají další narušení. Přečtěte si více

Čínský přístup nulové tolerance je nejen stále dražší, ale také trpí klesajícími výnosy vůči vysoce nakažlivému omikronu, řekl Yanzhong Huang, hlavní analytik zdravotní politiky v Council on Foreign Relations (CFR), americký think tank.

„Nyní máme dvě z nejbohatších čínských měst, Šanghaj a Šen-čen, a obě jsou v uzamčení: jak to ovlivní čínskou ekonomiku?“ Řekl.

Pracovníci v ochranných oblecích připravují ve sněhu dron k dezinfekci bytového komplexu v uzamčení po vypuknutí koronavirové nemoci (COVID-19) v Changchun, provincie Jilin, Čína, 14. března 2022. Fotografie pořízena 14. března 2022. China Daily Via Reuters – Attention Editors – Tento obrázek byl poskytnut třetí stranou. Čína je mimo. Přečtěte si více

zákaz cestování

Přestože potvrzených asymptomatických infekcí v Šanghaji v pondělí dosáhlo 21, s dalšími 130 asymptomatickými případy, úřady neriskovaly, uzavřely jednotlivé bytové domy a testovaly obyvatele.

Čínský úřad pro letectví uvedl, že 106 mezinárodních letů, které mají dorazit do Šanghaje, bude od 21. března do 1. května kvůli koronaviru přesměrováno do jiných domácích měst.

V Shenzhenu bylo potvrzeno 39 infekcí s 21 asymptomatickými případy. Vláda popsala týden kontrol zaměřených na zvládnutí epidemie jako období „pomalého života“, kdy byla pozastavena veřejná doprava, svatby a pohřby a někteří obyvatelé byli nuceni podstupovat každodenní testy.

Téměř 90 % potvrzených nových asymptomatických případů na pevnině bylo v pondělí nalezeno v severovýchodní provincii Ťi-lin, která svým 24,1 milionům obyvatel zakázala cestovat do az provincie a přes různé oblasti v provincii, aniž by o tom informovala místní policii. Přečtěte si více

Místní noviny podporované autoritou komunistické strany s odkazem na regionálního šéfa strany uvedly, že představitelé města Jilin by měli zintenzivnit přípravu dočasných nemocnic a určených nemocnic a využít rozbitá místa k zajištění izolace všech infekcí a jejich blízkých kontaktů. .

Počet nových asymptomatických případů, které Čína neklasifikuje jako potvrzené případy, dosáhl 1768 oproti 906 o den dříve.

Nebyla zaznamenána žádná nová úmrtí a počet obětí se nezměnil na 4 636.

Ke 14. březnu hlásila pevninská Čína 120 504 případů s potvrzenými symptomy, včetně místních případů a těch, které dorazily z oblastí mimo pevninu.

