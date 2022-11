Mistrovství světa 2022: Předpovědi zápasů Maroko-Chorvatsko, čas, forma týmu a podrobnosti o sestavě

Úvodní zápas chorvatského mistrovství světa ve skupině F proti Atlas Lions bude skvělým měřítkem toho, co mohou v soutěži předvést. Chorvatsko ve třech z pěti zápasů mistrovství světa prohrálo svůj úvodní zápas a pokaždé, když tak učinilo, vypadlo ze soutěže. Chorvatsko se kvalifikovalo do semifinále pokaždé, když vyhrálo svůj první zápas. Maroko bude mít pocit, že po absolvování kvalifikačního turnaje může způsobit nějaké potíže. Ve druhém kole CAF ligy vstřelili 20 gólů a dovolili pouze jeden gól a vyhráli každý zápas, který odehráli. Poté ve třetím a posledním kvalifikačním kole rozdrtili DR Kongo celkově 5:2 a postoupili jako jediný tým s náskokem více než jednoho gólu.

Maroko vyhrálo sportovní zápasy proti zemím včetně Jižní Afriky, Chile a Gruzie. V září se tým umístil na 22. místě světového žebříčku FIFA a remizoval 0:0 s Paraguayí. A Walid Rekragui, technický ředitel klubu, bude mít radost, kam jeho tým směřuje. Vzhledem k tomu, že se očekává návrat Soufiane Amrabat do středu zálohy, jsou pravděpodobné určité úpravy. Hráč Chelsea Hakim Ziyech byl vybrán do národního týmu tři měsíce poté, co Walid Rekragui vystřídal Wahida Khalilodziče jako trenéra marockého národního týmu.