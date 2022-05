Americký generál: Není třeba přidávat pozemní síly ve Švédsku a Finsku

Americký generál nominovaný na převzetí evropského velení ve čtvrtek senátorům řekl, že nabídka Švédska a Finska vstoupit do NATO nebude vyžadovat přidání dalších amerických pozemních sil do žádné země. Ale generál Christopher Cavoli řekl, že vojenská cvičení a občasné rotace amerických jednotek se pravděpodobně zvýší.

Cavoli, který je v současné době velitelem americké armády v Evropě a Africe, uvedl, že zvýšené vojenské zaměření bude pravděpodobně pokračovat ve východní Evropě – kde se země více obávají potenciální ruské agrese a jakéhokoli dopadu války na Ukrajinu.

„Těžiště NATO se posunulo na východ,“ řekl Cavoli senátnímu výboru pro ozbrojené složky během slyšení o nominaci. „V závislosti na výsledku konfliktu v tom možná budeme muset nějakou dobu pokračovat.“

Cavoli byl dotázán na přítomnost amerických sil v Evropě, která se od začátku ruské invaze rozrostla z necelých 80 000 na asi 102 000. Řekl, že zvýšení nemá nic společného s nedávným krokem Finska a Švédska k usilování o členství v NATO.

Švédsko a Finsko podaly své písemné žádosti o vstup do NATO minulý týden v jednom z nejvýznamnějších geopolitických důsledků ruské války na Ukrajině.

Cavoli poznamenal, že Spojené státy již mají silné vojenské vazby s oběma zeměmi a další cvičení a další angažmá budou pravděpodobně přibývat.

Pokud se to potvrdí, bude Cavoli klíčový, protože Pentagon hodnotí svou vojenskou strukturu v celé Evropě. Představitelé obrany poznamenávají, že historické konglomerace jednotek v Německu, Itálii a Británii se mohou přesunout a rozšířit do dalších východních zemí, jako je Polsko a pobaltské státy.

Východoevropské země požadovaly více amerických zbraní a vojáků jako zajištění proti Rusku. Cavoli řekl, že Spojené státy musí i nadále udržovat křehkou rovnováhu a zajistit, aby jejich akce v Evropě nenarušily vztahy s Ruskem a nevyvolaly širší konflikt.

„Člověk by se neměl vyhýbat aktivismu, abychom zůstali silní a upřednostnili nás,“ řekl, ale Spojené státy by si také měly dát pozor, „aby to nezdržovali a nevytvářeli problém tam, kde žádný problém není.“

Cavoliho kandidatura na pozici vrchního velitele Spojených států v Evropě zahrnuje i pozici vrchního velitele NATO, což mu dává rozhodující roli v ruské válce na Ukrajině. Členové výboru vyjádřili jeho nominaci podporu, kterou by měl Senát snadno potvrdit.

Kavoli má v Rusku bohaté zkušenosti. Sloužil jako zahraniční okresní důstojník s důrazem na Eurasii a nějaký čas pobýval v Rusku, kde mluvil rusky, italsky a francouzsky. Byl také ředitelem pro Rusko ve Sboru náčelníků štábů. Nahradí generála Todda Walterse, který v současnosti vede evropské velitelství, ale končí tam své tříleté turné.