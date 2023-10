Czech Wit Krejci vypadl Timberwolves

Od Johnnyho Asconise/ [email protected]

Minnesota Timberwolves umístil Whita Krejciho na výjimku. Podle transakčního deníku NBA.

Třiadvacetiletý Krejčí podepsal smlouvu s Timberwolves na začátku září. Chyběl mu však seznam pro zahájení základní sezóny 2023-24. Říká se, že podepsal smlouvu s Důkazem 10. Automatický přidaný bonus hraní v G League z něj dělá pravděpodobného kandidáta, který skončí u přidružených Iowa Wolves.

Český swingman se v předchozích dvou sezónách mezi Oklahoma City Thunder a Atlanta Hawks objevil v 59 zápasech NBA. Hrál v 17 zápasech G League s Oklahoma City Blue a College Park Skyhawks.

Vybral si ho Washington Wizards s celkovým 37. výběrem draftu NBA 2020 a rok předtím, než před sezónou 2021–22 skočil do NBA, byl vyměněn do Thunder. Před sezónou 2022-23 byl vyměněn do Hawks.

Poté, co ho Hawks v srpnu vynechali a v září se připojil k Timberwolves, byl kvůli zranění levé ruky omezen na pouhých sedm minut akce v přípravné sezóně 2023. V samostatném vystoupení zaznamenal čtyři body, dva doskoky a jednu asistenci.

Mládežnická přípravka Casamont Zaragoza reprezentovala Česko v mimosezónním předkvalifikačním turnaji FIFA. Další mezinárodní zkušenosti seniorů sahají od EuroBasket 2022 až po kvalifikační kola ročníků EuroBasket 2019 a 2022.

Obrazový kredit: FIBA.BASKETBALL

