Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu uznal pomalé tempo probíhající protiofenzívy v Kyjevě, protože ukrajinští vůdci tlačí na západní partnery, aby rozšířili vojenskou pomoc před klíčovým summitem NATO v Litvě příští týden.

„Postupujeme,“ řekl Zelenskyj při čtvrteční návštěvě České republiky. „Teď máme iniciativu. Útok není rychlý, to je fakt. Ale přesto postupujeme dopředu a ne dozadu jako Rusové. Takže to vidím pozitivně.“

Ukrajinské síly od zahájení dlouho očekávané protiofenzívy na začátku června hlásily pokrok na mnoha místech podél 800 mil dlouhé fronty.

Brigádní generál Oleksij Hurumov – zástupce vedoucího hlavního operačního ředitelství ozbrojených sil Ukrajiny – tento týden agentuře Ukrinform řekl, že kyjevské síly od začátku operace osvobodily devět osad a více než 60 čtverečních mil území.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil ve čtvrtek na tiskové konferenci v Praze. Zelenskyj znovu uznal pomalé tempo probíhající protiofenzívy v Kyjevě, když ukrajinští vůdci tlačí na západní partnery, aby rozšířili vojenskou pomoc před klíčovým summitem NATO v Litvě příští týden. Milan Kammermeyer/AFP prostřednictvím Getty Images

Newsweek Kontaktujte ruské ministerstvo obrany prostřednictvím e-mailu a vyžádejte si komentář.

Analytici se domnívají, že současné ukrajinské útoky jsou sondovacími operacemi navrženými tak, aby rozprostřely ruské síly a identifikovaly zranitelná místa, ze kterých pak budou zahájeny cílenější útoky. Pomalé tempo protiofenzívy však vyvolalo obavy, že ukrajinské síly nebudou schopny zopakovat loňské úspěchy na bojišti, kdy kyjevské síly osvobodily oblasti severně od Kyjeva, dobyly zpět velkou část Charkovské oblasti a osvobodily Cherson.

Zelenskij a jeho vrchní velitelé vyzývají západní partnery k trpělivosti, kteří údajně chtějí výsledky poté, co vycvičili tisíce ukrajinských vojáků a poskytli pokročilé zbraně včetně těžkého brnění.

Minulý měsíc ukrajinský prezident uznal, že protiofenzíva postupuje „pomaleji, než by bylo žádoucí“, ale řekl, že plány Kyjeva se na základě vnějšího tlaku nezmění. Řekl: „Někteří lidé si myslí, že je to hollywoodský film a nyní předpovídají výsledky. Není.“

Zelenskyj dodal: „V sázce jsou životy lidí. Ať si někteří budou přát cokoliv, včetně pokusů o nátlak, se vší úctou, budeme postupovat na bitevním poli tak, jak nejlépe vidíme.“

Zelenskyj tento týden cestuje po evropských metropolích, aby získal podporu pro rozšířenou vojenskou pomoc a ambice Ukrajiny na členství v NATO, před summitem aliance v litevském Vilniusu, který se bude konat příští týden.

Ukrajinský prezident ve čtvrtek navštívil Bulharsko a Českou republiku, v pátek odcestoval na Slovensko. V pátek se v Istanbulu setká také s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Zdá se nepravděpodobné, že by se Zelenskyj osobně zúčastnil summitu NATO, poté co řekl The Wall Street Journal V červnu „nemá smysl, aby Ukrajina byla na tomto summitu“, pokud neobdrží kladný „signál“ o své žádosti o členství.