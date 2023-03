Obrovský létající brouk nalezený v budově Wal-Martu se ukáže jako jurský nález

Předpokládaná doba čtení: 4-5 minut

FAYETTEVILLE, Ark. Hmyz nalezený na straně supermarketu ve Fayetteville byl identifikován jako Polystoechotes punctata, který patří do čeledi hmyzu, která předchází dinosaurům.

Michael Skvarla, ředitel Insect Identification Laboratory na Penn State University, si v roce 2012, když byl doktorandem entomologie na University of Arkansas, všiml jurského tvora, známého také jako obří lacewing, na nákupní cestě.

„Pamatuji si to živě, protože jsem šel do Walmartu pro mléko a uviděl jsem toho obrovského brouka na straně budovy,“ řekl Skvarla. řekl v prohlášení. „Myslel jsem, že to vypadá zajímavě, tak jsem si to dal do ruky a zbytek nakupoval s tím mezi prsty. Dostal jsem se domů, nainstaloval jsem to a okamžitě jsem na to skoro deset let zapomněl.“

Skvarla zpočátku špatně identifikoval Lace jako mravence, hmyz podobný vážce, který sdílel určité rysy, včetně dlouhých průhledných křídel, s Lacem. Ale poté, co hmyz na podzim roku 2020 přihlásil do online kurzu entomologie, si uvědomil, že to, co měl před všemi těmi lety, bylo něco vzácnějšího a působivějšího.

Provedl další analýzy DNA, aby potvrdil identitu hmyzu, a obří krajka je nyní jeho součástí Muzeum mrazivého hmyzusbírka v Pensylvánii.

Zmizení obří krajky

Obří krajka zmizela v 50. letech 20. století z východní Severní Ameriky, kde byla kdysi běžná, uvádí Skvarlova spoluautorská práce publikovaná v r. Proceedings of the Entomological Society of Washington. Vědci se domnívají, že tento druh byl v oblasti zcela vyhuben. Nedávný objev lacewingu v Arkansasu je prvním záznamem druhu ve státě.

„Entomologie může fungovat jako hlavní indikátor ekologie,“ uvedl Skvarla v prohlášení. „Skutečnost, že tento hmyz byl spatřen v oblasti, která nebyla spatřena více než půl století, nám říká něco širšího o životním prostředí.“

I když existuje podezření, že záhadné zmizení hmyzu bylo způsobeno snahou uhasit přírodní lesní požáry na východě Severní Ameriky, podle listu je větší záhadou, jak se hmyz dostal do supermarketu v městské oblasti Arkansasu.

„(Ten druh) mohl být 100 let od doby, kdy (druh) byl v této oblasti – a je to už roky, co byli spatřeni kdekoli poblíž. Nejbližší, co byli nalezeni, bylo 1200 mil daleko, takže od Je velmi nepravděpodobné, že cestovali tak daleko,“ řekl Skvarla. Upozornil, že krajka byla přitahována světly a odlétala minimálně stovky metrů od místa, kde bydlel.

Skvarlův objev otevřel dveře budoucím objevům krajek, protože hmyzí nadšenci začali kontrolovat své vlastní sbírky a hledali druhy nalezené ve volné přírodě na místech, která je nikdy předtím nenapadlo se podívat, řekl Dr. Floyd Shockley, ředitel sbírek na katedře entomologie Smithsonian National Museum of Natural History.

„Pokaždé, když najdete druh hmyzu, který není tam, kde jste zvyklí, bude to mít mnoho důsledků pro naše chápání těchto druhů – jaký druh rozšíření mají, jaký druh ekosystému by mohl dokončit svůj životní cyklus.“ „Řekl Shockley. Chci říct, že něco, o čem jsme si mysleli, že je zlato, alespoň z východních Spojených států, tam stále může být, schované v malých kapsičkách.“

Shockley také upozornil na důležitost muzejních sbírek, jako jsou sbírky ve Smithsonian Institution nebo v Penn State, kde se krajky nacházejí, protože „pomáhají pořizovat různé snímky biodiverzity v čase a umožňují nám vidět, co se děje a proč se to děje. .“

„Všichni se vždy trochu soustředí na velké věci – velké ptáky, savce a podobné věci. Ale tohle je hmyzí svět… my v něm prostě žijeme,“ řekl Shockley. „Je opravdu důležité mít takový druh uznání. A jedna z pěkných věcí na hmyzu je, že existuje tolik rozmanitosti, kterou můžete ocenit, jen na svém vlastním dvorku.“

