Asistent Google vám zazpívá píseň o očkování

Mnoho z nás je nadšeno, že vakcíny COVID-19 jsou nyní ve Spojených státech široce dostupné a zdá se, že se k nim přidává Google Assistant. Ve skutečnosti o tom má nějakou píseň (Přes Android Police).

Skladbu si můžete poslechnout sami tak, že požádáte Asistenta Google, aby „zpíval pylovou píseň“, ale také jsem ji nahrál. Poslouchat.

No, dobře … kde začínáš? Dám hudbě nějaké rekvizity. Má koketní rytmus s jakýmsi křupavým osídlem. Také bych rád nazval synth „vkusně svázaný“. Zjistil jsem, že asistent bude zpívat píseň mužským nebo ženským hlasem, v závislosti na vašem nastavení. rozsah!

Bohužel slova nejsou tak skvělá. Pokud jste nebyli schopni poslouchat, zde je ukázka:

Ano, prezentace opravdu nepomůže emodži přerušovat každý řádek. Mohu plně podpořit poselství: Můj klobouk je pro lidi, kteří tvrdě pracovali na vývoji vakcín, a my ho musíme mít všichni, abychom se mohli vrátit do normálu. Ale nemyslím si, že nejlepší software pro zasílání zpráv je digitální asistent. Pochybuji také, že by to bylo přesvědčivé pro lidi, kteří nedůvěřují vakcíně.

(Kdo také touží po navrácení ruky?)

Na tomhle se cítím silný čtyři až pět.