Nintendo údajně přináší hry Game Boy a Game Boy Color na Switch Online

Nintendo může být konečně připraveno přinést svou přenosnou knihovnu her na Nintendo Switch – hry Game Boy a Game Boy Color se brzy připojí Více než 100 her NES a SNES které poskytujete prostřednictvím předplatitelské služby Switch Online, Podle pověstí Z podcastu „Nate Hate“, potvrzeno podle Nintendo Live Úterý a teď zase pátek podle Eurogamer. Nestává se každý den, že vidíme tak silnou pověst o Nintendu.

Žádné slovo o tom, jaké tituly by mohly dorazit, a já bych nutně nečekal, že mezi nimi budou i vaši oblíbenci, zejména na začátek. Nintendo sestavilo své vlastní knihovny NES a SNES, aby se přepínaly velmi pomalu, některé Jsou to velmi hluboké řezyA mnoho podobných titulů přízemníA Chrono hráč A Super Mario RPG Stále MIA po dvou letech.

Je však naprosto logické, že Nintendo rozšiřuje více klasického obsahu, zvláště teď, když Switch vstoupil do svého života tak dobře a že Nintendo sleduje své konkurenty, protože využívají výhod remasterů, vylepšení a oprav nové generace, které aby staré hry vypadaly lépe a jejich nové konzole jim poskytly život navíc.

Znamená to, že vydání Game Boy Classic neprobíhá?

Chvíli jsme přemýšleli, jestli Nintendo ještě půjde z kopce NES Classic A SNES Classic route, která vydává pěkné limitované edice mini USB verzí Game Boy nebo Nintendo 64 s předinstalovanými hrami na palubě. ale Game Boy 30. výročí Přišlo to a odešlo bez minihry Game Boy a teď jsme uprostřed Globální nedostatek čipů. Chtěl bych vidět více příležitostí, jak umožnit novým hráčům přihlásit se k odběru staré klasiky, nejen pokud jde o Předělává jako Link Awakening (Původně na Game Boy, Game Boy Color).

To je naděje i pro Game Boy Advance, protože lidé hrát nový Metroidní hrůza Zaslouží si zahrát její úžasný prequel Metroid Fusion, a některé z nejlepších znak ohně Z her, které kdy byly vyrobeny. Oh, a zlaté slunce. Eurogamer Říká, že „na kartách“ mohou být i jiné konzole než Game Boy a Game Boy Color.

Zajímavé je, že Nintendo poskytlo toto oficiální prohlášení: „Nemáme k tomu co oznámit.“

Jaké hry Game Boy a Game Boy Color jsou na vašem užším seznamu? Jdu s Země Wario A Pokemon Pinball.

Switch Online stojí 4 $ měsíčně, 20 $ ročně nebo 35 $ ročně za rodinné členství.