Nejlepší světové týmy bojují o nejbohatší cenu v Rugby Sevens živě z New Yorku 15. července 2023

Red Bull Arena, postavená v roce 2010, je domovem New York Red Bulls z Major League Soccer a Gotham FC z National Women’s Soccer League. Harrison Stadium, NJ také hostil některé z nejlepších fotbalových klubů na světě, včetně FC Barcelona, ​​​​Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Bayern Mnichov, SL Benfica, Club America, Paris Saint-Germain a AS. Řím a Juventus, stejně jako mezinárodní týmy včetně mužských a ženských národních týmů Spojených států, Ekvádoru, Kolumbie, České republiky a Turecka. Asociace Sports Turf Management Association jmenovala Red Bull Arena svým „Profesionálním fotbalovým stadionem roku 2021“ a místo konání bylo dvakrát jmenováno „Best in Fan Experience“ od J.D. Power všech profesionálních sportovních a zábavních zařízení v New Yorku/NJ.