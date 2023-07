Velitel NHL Hašek požaduje, aby Rusové veřejně odsoudili válku proti Ukrajině nebo jim zakázali účast na olympijských hrách v Paříži

Karel Janíček

Hokejový zlatý medailista Dominik Hašek agentuře AP řekl, že ruští a běloruští sportovci musí nahlas a jasně říci, že odsuzují Rusko za válku na Ukrajině, jinak jim bude příští rok zakázána účast na olympijských hrách v Paříži.

Hašek, který s Českou republikou získal zlatou medaili na zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998, řekl, že si je jistý, že jejich účast na hrách v Paříži povede k „velké propagaci ruské války“.

Velká NHL byla předním kritikem doporučení MOV, aby Rusové a Bělorusové soutěžili v mezinárodních soutěžích jako neutrální sportovci.

„Každý ví, odkud se tito sportovci vzali,“ řekl Hašek v rozhovoru pro agenturu Associated Press. „Budou reprezentovat imperialistickou útočnou válku a zločiny a zabíjení s ní spojené.“

Řekl, že by to bylo jako zásobovat Rusko tanky, letadly a municí.

Formuloval Mezinárodní olympijský výbor a prezident Thomas Bach Definice neutrality – Nepodporovat otevřeně válku, neuzavírat smlouvy s armádou od začátku invaze v únoru 2022 a soutěžit bez vlajky, státní hymny nebo národních barev – sportovní řídící orgány se musí rozhodnout, jak nebo zda budou prosazovat.

„Jsem přesvědčen, že my všichni, celý demokratický svět, musíme udělat vše pro to, abychom za současných okolností zabránili účasti ruských a běloruských sportovců,“ řekl Hašek.

Představitelé MOV uvedli, že olympijský orgán může v případě ruských sportovců učinit vlastní rozhodnutí „ve vhodnou dobu“, ale také uvedl, že jejich vyloučení pouze na základě jejich pasů je diskriminací.

Olympijské hry 2024 budou zahájeny příští rok 26. července.

Hayekův plán

Hašek řekl, že nezbytnou podmínkou účasti sportovců na olympiádě bude veřejné a opakované odsouzení války. Pouhé podepsání inzerátu se stejným obsahem nebude stačit.

Demokratické země musí být na oplátku připraveny nabídnout jim a jejich rodinám azyl a bezpečnost. Hašek také vznesl myšlenku na vytvoření týmu uprchlíků – což je běžná praxe na nedávných olympijských hrách – protože jejich přijetí za ruských podmínek by signalizovalo souhlas s invazí.

„Je to neuvěřitelné ruské válečné štvaní a stojí to životy,“ řekl. „Je nezbytně nutné, abychom ho zastavili.“

Hashek byl pozván, aby příští měsíc navštívil Evropský parlament, aby zde představil své názory.

Řekl: „Nedokážu předvídat, jaký to může mít účinek, ale chci udělat to nejlepší, co mohu, abych je přesvědčil, a oni pak mohou pokračovat v přesvědčování ostatních.“

Hašek navrhuje diskvalifikovat sportovce od začátku ruské invaze v únoru 2022 a soukromě apeloval na NHL a dva tenisové zájezdy otevřeným dopisem, aby se zúčastnili. To se nestalo.

Frustrovaný je zejména z reakce NHL a komisaře Garyho Bettmana.

„Samozřejmě jsem z toho opravdu smutný, protože NHL je stále v mém srdci,“ řekl Hašek, který byl během své kariéry v NHL známý jako Dominátor.

Hašek během svého devítiletého působení v Buffalo Sabres vyhrál šest cen Vezina jako nejlepší brankář ligy a dvakrát vyhrál Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL – jediný brankář, který toto ocenění získal dvakrát.

Později pomohl Detroit Red Wings vyhrát Stanley Cup v letech 2002 a 2008 a dovedl Česko k olympijskému zlatu v roce 1998. V roce 2014 byl uveden do hokejové síně slávy.

Navrhl Bettmanovi, aby NHL proplatila smlouvy podepsané ruskými hráči jako prostředek k jejich zákazu. Jinak je podle něj NHL částečně zodpovědná za to, co se děje na Ukrajině.

Řekl, že bude požadovat, aby Liga přispěla velkou částkou peněz na obnovu Ukrajiny po válce.

„Nebylo by to jen pár milionů,“ řekl, „ale velká část jejích příjmů.“ „Mým cílem není ublížit NHL, ale přimět je zaplatit za své chování.“

Hašek řekl, že tenis a další sportovní organizace, které přijímají Rusy, by měly udělat totéž, protože „podporují ruskou válku“.

Žádný bojkot se nekoná

Hašek řekl, že on osobně nepodporuje bojkot olympijských her v Paříži, protože nechce připravit sportovce o jejich olympijské sny.

Řekl, že poslední šance zastavit Rusy a „zachránit mnoho životů“ bude v rukou Francie, což naznačuje, že jako hostitelská země má moc jim zabránit ve vstupu.

Začátkem června strávil Hašek pět dní na Ukrajině, mimo jiné v Kyjevě a Charkově a ve městech Irpin a Bucha, která se vzpamatovávají z brutální okupace ruskými silami.

Jeho cílem bylo vyjádřit podporu zemi v její válce proti ruské agresi a rozveselit místní hokejovou komunitu včetně mladých hráčů, když byla polovina kluzišť ve válkou zničené zemi nedostupná.

Hašek odmítl kritiky, kteří říkají, že sport by se neměl míchat s politikou, a poznamenal, že země využívají své úspěšné sportovce k dosažení svých cílů.

Hašek řekl: „To bylo běžné a není na tom nic špatného, ​​dokud se stát nezapojí do vražd a zabíjení a sportovci se nestanou jeho propagandistickým nástrojem. To je případ ruských a běloruských sportovců. Musíme to zastavit.“

