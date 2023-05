Osm zemí odolává emisním limitům Euro 7

Osm evropských zemí ustoupilo od navrhovaných nových emisních předpisů Euro 7 pro rok 2026, sedm měsíců poté, co se návrh rozmělnil na něco víc, než jen na vývoj nařízení EU6.5.

Francie, Itálie, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko podle agentury Reuters podepsaly dokument a předložily ostatním členům EU dokument, v němž požadují zrušení jakýchkoli emisních omezení, která jsou přísnější než stávající legislativa.

A řekli, že automobilky budou muset investovat miliony, ne-li miliardy, do dalšího vývoje technologií pohonných jednotek snižujících emise – což by zvýšilo ceny nových aut pro spotřebitele – spíše než jednoduše pokračovat v autech s nulovými emisemi, což by bylo ve skutečnosti povinné v roce Evropa od roku 2035.