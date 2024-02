Putin říká, že v Bílém domě preferuje Bidena před Trumpem

Prý je zkušenější. Je to předvídatelnější. Nevěří, že jeho věk nebo duševní bystrost je problém.

Řekl to ve středu ruský prezident Vladimir Putin Rozhovor ve státní televizi v jeho zemi Raději by měl v Bílém domě Joea Bidena (81) než Donalda Trumpa (77), protože ten první byl politik ze „staré školy“.

To byly první Putinovy ​​veřejné komentáře týkající se letošních prezidentských voleb v USA. Ruský vůdce často dělá nespolehlivá a rozporuplná prohlášení, která zakrývají a překrucují jeho pozice a záměry, aby zasel chaos.

Putinovy ​​komentáře však přicházejí v době rostoucího napětí mezi demokraty a republikány kvůli snaze Bidenovy administrativy poslat na Ukrajinu další vojenskou pomoc, protože invaze Moskvy se blíží ke dvouleté hranici.

Vyplývá to také z Trumpových komentářů, že by „povzbudil“ Rusko, aby zaútočilo na členy NATO, kteří nesplňují cíle finančního příspěvku vojenské aliance pod vedením USA, stanovené na 2 % hrubého domácího produktu země.

Američtí představitelé ve středu varovali před „vážnou hrozbou pro národní bezpečnost“ související s údajnými ruskými pokusy rozmístit jaderné zbraně ve vesmíru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek Tento návrh odmítl jako politický „podvrh“ Bílého domu, i když neobjasnil, co tím myslel.

Putin: Kdo se do něčeho nepraštil do hlavy?

V oficiálním televizním rozhovoru Putin řekl, že je nakonec připraven „pracovat s jakýmkoli americkým vůdcem, který získá důvěru amerického lidu“. Ale řekl, že Bidenovo předsednictví by bylo pro Rusko lepší, protože současný americký vůdce „byl někdo zkušenější, předvídatelnější, politik ze staré školy“.

Když se naposledy setkal s Bidenem v Ženevě v roce 2021, Putin řekl, že si na jeho intenzitě nevšiml ničeho divného a že ti, kteří říkají, že Biden není vhodný pro úřad kvůli svému věku, odrážejí „zlou“ předvolební kampaň v USA.

Nejen, že je Biden prvním osmdesátníkem, který se dostal do Oválné pracovny, ale jeho relativní seniorita ho řadí mezi 5 % světových vůdců, kterým je kolem 80 let, podle výzkumu Pew Research Center. Pronásledovaly ho obavy o jeho pokročilé roky a duševní zdatnost. Průzkumy veřejného mínění ukázaly Většina Američanů věří, že je příliš starý na to, aby sloužil další funkční období.

„Už v té době lidé říkali, že je neschopný, ale nikdy jsem nic takového neviděl,“ řekl Putin. „Ano, čas od času nakukoval do svých poznámek, ale upřímně, já bych taky nakukoval do svých. Takže se praštil hlavou o svůj vrtulník, když z něj vystupoval – kdo se do něčeho nepraštil hlavou?“ ?“

Biden vs. Trump vs. Putin

Biden byl dlouho nelítostným kritikem Putina, zatímco ruský vůdce vypadal, že se dívá na Bidena ostražitě během mnoha desetiletí, kdy spolu komunikovali prostřednictvím po sobě jdoucích amerických administrativ.

Ještě před nevyprovokovanou ruskou invazí na Ukrajinu mluvil Biden o Putinovi jako o bezduchém „zabijákovi“ s odkazem na velký počet Putinových odpůrců, kteří zemřeli za podezřelých okolností, včetně otrav.

Biden označil Putina za „válečného zločince“ kvůli akcím jeho země na Ukrajině.

Putin opakovaně útočil na Bidenovu podporu Ukrajině a obecně znevažoval jeho administrativu za to, že obvinila Moskvu, že stojí za kybernetickými útoky namířenými proti Spojeným státům a jejich spojencům; potlačit prodemokratické demonstranty; Tvrzení, že Rusko představuje hrozbu pro vojenskou alianci NATO.

Naproti tomu ruský vůdce chválil Trumpa jako „vynikajícího a talentovaného“, když v roce 2016 kandidoval na prezidenta, a Trump opakovaně prohlásil, že měl s Putinem dobré vztahy, když byl v Bílém domě.

„Ruský prezident Putin mi právě složil obrovský kompliment.“ Trump to řekl na předvolebním shromáždění Ve středu v Severním Charlestonu v Jižní Karolíně.

Pokračoval: „Prostě řekl, že by raději měl za prezidenta Joea Bidena než Trumpa.“

„To je kompliment. Mnoho lidí řeklo: 'Ach, můj bože, to je špatné.' Ne, ne, to je dobrá věc a samozřejmě by to řekl.“