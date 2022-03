Nathan Chen ilustruje novou éru hudby v krasobruslení

Peking – Nejprve došlo k poklesu explozivního hip-hopového rytmu, poté k odvážnému rapovému verši, který řekl: „Největší všech dob!“

Nathan Chen nemohl být lépe popsán.

Na pustém ledovém příkrovu, který odpovídá zuřivosti té energie na olympijských hrách v Pekingu, normálně rezervovaný americký krasobruslař skončil v téměř dokonalé volné jízdě a získal zlato, aby korunoval svou historickou kariéru na zimních hrách.

Když se během poslední minuty své čtvrteční show na Capital Indoor Stadium chlubil s takovou radostí a charakterem, byly evidentní rozmanité hudební volby tohoto 22letého Američana – v tomto případě těžké rockmanské remixy Eltona Johna. Klasický rock, pop, hip-hop a rap – představují nový, ostřejší úsvit pro vítězné show.

„Historicky jsem bruslil podstatně pomalejším tempem a klasičtějšími skladbami, takže zavedení tohoto rychlejšího tempa (bylo) velmi vzrušující,“ řekl Chen, klasicky vyškolený pianista, který tráví svůj volný čas v Pekingu hraním na Stratocaster. „Bylo to jako něco naprosto logického a bylo tak zábavné bruslit a cvičit.“

inzerát

Krasobruslařská hudba je často klasická nebo instrumentální – Boléro, Labutí jezero, Rachmaninoffův klavírní koncert č. 2 – Nebo desítky rozšířených filmů z filmů jako „Gladiátor“, „Piráti z Karibiku“ nebo „Moulin Rouge“.

Na olympijských hrách v Pekingu se však objevila aktuálnější, mainstreamová a nekonvenční hudba, která se poprvé usadila před čtyřmi lety v Pchjongčchangu, prvních zimních hrách, na kterých byla slova povolena. Eklektický mix žánrů, který jsme dosud viděli, vytvořil nový tón na nejelegantnějších show, za což jsou porotci bohatě odměněni.

Adam Rippon, člen týmu bronzových medailí na olympijských hrách 2018, popsal Chenův výkon jako přelomový okamžik pro tento sport a předpověděl, že jeho soundtrack inspiruje novou a odlišnou generaci sportovců.

Je to vzrušující, je to zábavné, je to mladé,“ řekl Rippon, který pomáhá trénovat krasobruslařku Marii Bellovou, jednu z Chenových nejbližších přátel v americkém týmu. „Když ty hip-hopové rytmy padnou, prošel všemi technickými věcmi a může ukázat svou osobnost a to změní váš pohled na to, co si myslíte o skateboardingu.“

inzerát

Chen není jediný skater, který má progresivní přístup k výběru hudby.

Jinde v týmu USA představují tanečníci na ledě Madison Hubbell a Zachary Donoghue sociálně uvědomělou rytmickou show Janet Jacksonové. Volný tanec Madison Chock a Evana Batese je zasazen do elektronických beatů francouzského dua Daft Punk a jeho cílem je ilustrovat přelomovou intergalaktickou romanci.

„Byla to hudba, kterou jsem si vždycky pamatoval, a moji rodiče ji samozřejmě hráli u nás doma a já jsem vyrůstal, když jsem ji slyšel v rádiu, ale myslím, že naše láska k Janet Jackson vznikla proto, že jsme se zamilovali do tance na tuto hudbu.“ “ řekl Hubbell. „Překvapilo nás to. Nebyl to nutně styl, o kterém jsme si mysleli, že se nám bude opravdu líbit.“

Obě taneční dvojice minulý týden vyhrála závody tag teamů s nejlepšími známkami ve své kariéře a pomohla Američanům získat stříbro, které by se nakonec mohlo proměnit ve zlato v závislosti na výsledku ruského dopingového případu.

inzerát

„Vyberte si funky žánr – víte, na olympiádě jsme bruslili na elektronickou hudbu v tanci na ledě. Myslím, že v mé paměti se to ještě nikdy nestalo a jsme na to hrdí,“ řekl Bates, který spolu s zbytek tanečníků zahájí sólovou soutěž v sobotu. Být týmem, který je ochoten riskovat.“

Na tomto trendu se podíleli také francouzský krasobruslař Adam Ciao Hem Fa a čeští tanečníci na ledě Natalie Çaşlırová a Filip Tâchler.

Ve své krátké show použil Fa směs „Star Wars“ také smíchanou s hip-hopem a pro svůj volný skate ochutnal slavný Daft Punk crunch „Harder, Faster, Stronger“ vytvořený rapperem Kanye Westem.

V rytmickém tanci českého dua byly použity písně Madonny, mezi nimiž nechyběly ani rapperky MIA a Nicki Minaj.

„Chtěli jsme udělat něco kreativního. Když to například lidé uslyší, všichni začnou tančit,“ řekl Tashler. „Milujeme tuto hudbu. Je to skvělá taneční hudba a my se snažíme ten pocit sdílet s publikem a porotci.“

inzerát

Bude těžké porazit Chenův ohromující výkon Eltona Johna ve čtvrtek.

Začalo to děsivým a strašidelným úryvkem „Yellow Brick Road“ podpořené tradičními hudebními nástroji. Poté se jeho čtyřminutová korunovace změnila v klasickou rockovou a popovou píseň „Rocket Man“ a nakonec se proměnila v sexy remix „Bennie and the Jets“ od zpěvačky Pink a rappera Logica, kteří prohlásili „Momma, I made it/True“. příběh, upgradoval jsem.“

Pro Chena to znamenalo povýšení na zlatou medaili.

Řekl: „Tento program, bez ohledu na to, je pro mě lyžování vždy zábavné a miloval jsem ho.“

Rozhodně vyvolal lepší vzpomínky než před čtyřmi lety v Pchjongčchangu, kdy selhal jeho krátký hudební program od britského básníka a básníka Benjamina Clementina. Medaili Chin nezachránilo ani skvělé volné bruslení o dva dny později na orchestrální skladbě Igora Stravinského.

Za poslední čtyři roky ušel dlouhou cestu a strávil nespočet hodin zdokonalováním svého řemesla. Objevilo se to na ledě v Pekingu, kde rapový text „I was runnin‘ and gunnin‘ / been battlein‘ for something in right time“ nebyl nikdy pravdivější.

inzerát

Rippon poté, co na něj udělal dojem Chenův výkon, řekl: „Když sledujete sport, chcete se tam trochu vidět. A když to otevřete tak, aby to byly různé druhy hudby… lidé se díky tomu cítí více zapojeni a zapojeni.“ . Zpřístupňuje to všem.“ .

___

Úkol novinářky ze Seattlu Sally Ho na olympijských hrách v Pekingu zahrnuje krasobruslení. Sledujte ji na Twitteru http://twitter.com/_sallyho

___

Více ze zimních olympijských her AP: https://apnews.com/hub/winter-olympics a https://twitter.com/AP_Sports.