Český ministr zahraničí Jacob Gulhanek vyzval britského velvyslance v České republice Nicka Archera, aby se omluvil za komentáře skotského fotbalisty Marvina Bartleyho na Twitteru začátkem tohoto měsíce, a pokračoval ve válce slov mezi oběma zeměmi ohledně vedení útoku na fotbale. Kredit: Vlada.cz.

Český zástupce, 12. října (BD) – Minulý týden si ministr zahraničí Jacob Gulhanek (ČSSD) zavolal britského velvyslance Nicka Archera, aby prodiskutoval tweet britského fotbalisty, který ministr označil za „genofobní“.

Marvin Bartley, anglický hráč, který hraje za skotský klub Livingston FC, zveřejnil tento tweet začátkem tohoto měsíce poté, co 30. září Glenn Camara rasově promluvil během zápasu Evropské ligy mezi Glasgow Rangers a Spartou Brock v českém hlavním městě.

Kiara, finská hráčka původu Sierra Leone, která není mezi českými fotbalovými fanoušky oblíbená, spolu s obráncem Slavie Brock Andrzejem Kudellou v březnu dostali omezení chování a přišli o mistrovství Evropy. Od zářijového zahájení soutěže se Kamara setkává s rasistickými urážkami a posměšky od davu 10 000 lidí s dětmi do 14 let.

V reakci na to Bartley, který radí FA ve Skotsku v otázkách rozmanitosti, zveřejnil tweet porovnávající české děti s miskou shnilého ovoce a argumentoval, že se jejich chování naučili od dospělých v české společnosti.

Nejhorší na včerejších pražských záběrech bylo, že jsem nebyl vůbec šokován!

V žádném případě to není chyba dětí, protože se chovají tak, jak to dělají / povzbuzují dospělí. Jakou šanci mají, když jsou vloženi do misky se shnilým ovocem.

UEFA pic.twitter.com/HL83FNv9EE – Marvin Bartley (oth dothebartman1) 1. října 2021

Po Bartleyho tweetu se české ministerstvo zahraničí omluvilo Skotskému fotbalovému svazu. I to má však svá omezení a nemělo by z toho být rasistické urážení zaměřené na nezletilé. „Ministr zahraničí nezmínil rasistické zneužívání, kterého se Kamara během hry dopustila.

Ve skutečnosti to není poprvé, co byly takové scény na stadionu Brock Letna k vidění, a dveře stadionu měly být pro fanoušky zavřeny v souvislosti s dalším nedávným rasistickým incidentem proti hráči Monaka. Nakonec UEFA umožnila studentům školy soutěžit s dospělými, kteří s nimi přišli.

Trenér Rangers Steven Gerrard reagoval rozzlobeně a kritizoval UEFA a Spartu Brocka za to, že nestačí na to, aby zabránili rasismu. “Nedivím se, zjevně hrajeme za zavřenými dveřmi. Není to poprvé, co se to tady stalo, a nebylo to provedeno dostatečně.”



https://brnodaily.com/2021/10/12/news/politics/czech-foreign-minister-demands-apology-after-xenophobic-tweet-from-british-footballer/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2021/06/Czech-Repiblic-Minister-of-Foreign-Affairs-Jakub-Kulhanek-Credit-Vlada.cz_-1024×683.jpg https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2021/06/Czech-Repiblic-Minister-of-Foreign-Affairs-Jakub-Kulhanek-Credit-Vlada.cz_-150×100.jpg Česká republika / světMĚPolitikaSportovníČeská republika, Zprávy, Politika, Rasismus, SportČeský ministr zahraničí Jacob Gulhanek vyzval britského velvyslance v České republice Nicka Archera, aby se omluvil za komentáře skotského fotbalisty Marvina Bartleyho na Twitteru začátkem tohoto měsíce, a pokračoval ve válce slov mezi oběma zeměmi ohledně vedení útoku na fotbal ….Georgia MauraGruzie

Maura[email protected]AutorKomunikace Student se zájmem o divadlo, politiku a trekking. Mým cílem je vnést část pravdy do chaotického světa. Milovník lidské rasy.

Brněnský deník