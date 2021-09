Kanaďané hlasují ve volbách, které by Trudeauova premiéra mohly stát

Kanaďané hlasovali v pondělí v těsných pandemických volbách, které hrozí oslabením Předseda vlády Justin Trudeau Nebo ho dokonce vyhnat z moci.

Trudeau vsadil na předčasné volby ve snaze získat většinu křesel v parlamentu. Opozice ale vytrvale obviňovala Trudeaua, že v průběhu vyzval ke zbytečnému předčasnému hlasování pandemický – Dva roky před termínem – za jeho osobní ambice.

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Trudeauova liberální strana je v těsném souboji s konkurenčními konzervativci. Liberálové pravděpodobně získají nejvíce křesel v parlamentu, ale stále se jim nepodaří získat většinu, což je nutí spoléhat se na přijetí opoziční strany legislativou. Příliš těsný výsledek by mohl vyvolat otázky ohledně Trudeauova pravidla a toho, zda by měl stranu nadále dlouhodobě vést. Většinové vítězství by upevnilo jeho dědictví a ponechalo by ho u moci další čtyři roky.

Robert Bothwell, profesor kanadské historie a mezinárodních vztahů na University of Toronto.

Trudeau vstoupil do voleb v čele stabilní menšinové vlády, které nehrozilo svržení.

49letý muž nasměroval hvězdnou moc svého otce, liberální ikony a zesnulého premiéra Pierra Trudeaua, když poprvé vyhrál v roce 2015, ale kombinace velkých očekávání, skandálu a volebních voleb minulý měsíc během pandemie poškodila jeho značku .

S otevřenými hlasováními po celé zemi čekal Trudeau ve frontě na hlasování se svou ženou a dětmi v Montrealu. Vůdce konzervativní strany Erin O’Toole hlasoval s manželkou v jeho místní oblasti Ontario.

Trudeau sází na to, že ho Kanaďané odmění za to, že překonal krizi koronaviru lépe, než má většina zemí. Kanada Nyní je to jedna z nejvíce očkovaných zemí na světě a Trudeauova vláda vynaložila stovky miliard dolarů na podporu ekonomiky uprostřed výluk.

Trudeau tvrdí, že přístup konzervativců, který byl skeptičtější vůči zablokování a Očkovací pověření„Bylo by to nebezpečné a on říká, že Kanaďané potřebují vládu, která se řídí vlajkou.

O’Toole nepožádal o očkování kandidátů své strany a neřekne, kolik je neočkovaných. O’Toole popisuje očkování Jako osobní rozhodnutí pro zdraví však stále větší počet Kanaďanů, kteří byli očkováni, stále více pociťuje odpor vůči těm, kteří očkování odmítají.

„Zajímá se více o to, aby se v rámci své strany zastával antivakcinačních práv, než aby se zastával lidí, kteří udělali správné věci a chtějí se vrátit do normálu,“ řekl Trudeau na kampani ve Windsoru. Ontario, pátek.

Trudeau podporuje zavedení povinného očkování pro Kanaďany cestovat letecky nebo po železnici, proti čemuž konzervativci nesouhlasí. Trudeau poznamenal, že Alberta, kterou vede konzervativní provinční vláda, je v krizi.

Alberta Premier Jason Kenney, spojenec O’Toole, řekl, že provincii by mohla během několika dní dojít lůžka a personál pro jednotky intenzivní péče. Kenny se omluvil za katastrofální situaci a nyní neochotně nabízí očkovací pas a ukládá povinnou objednávku práce z domova dva měsíce poté, co byla zrušena téměř všechna omezení.

Konzervativní vítězství by mohlo představovat výtku Trudeauovi, který nyní riskuje ztrátu pozice vůči politikovi se zlomkem jména. 47letý O’Toole je vojenský veterán, bývalý právník a člen parlamentu devět let.

O’Toole se před rokem prohlásil za „pravého modrého konzervativce“. Stal se vůdcem konzervativní strany se slibem „vzít zpět Kanadu“, ale okamžitě začal pracovat na posunutí strany směrem k politickému centru.

O’Tooleova nová strategie, která zahrnovala distancování se od pozic, které si jeho stranická základna v otázkách, jako je změna klimatu, střelné zbraně a vyrovnaný rozpočet, váží, byla navržena tak, aby přilákala širší záběr.–Část voličů v zemi, která bývá liberálnější než její jižní soused.

Syn starého politika čelil kritice, že by pro své zvolení řekl a udělal cokoli.

„Nejsem konzervativní strana tvého otce,“ řekl O’Toole.

Ústřední otázkou kampaně se stalo to, zda umírnění Kanaďané věřili, že O’Toole je progresivním konzervativcem, o kterém tvrdil, že je, a zda sesadil tradiční konzervativce.

Jenny Byrne, která působila jako vedoucí kampaně a zástupkyně náčelníka štábu bývalého konzervativního premiéra Stephena Harpera, uvedla, že mezi konzervativci v celé zemi chybí nadšení.

„V úterý ráno budeme vědět, jestli verze konzervativní strany Erin O’Toole komunikuje s voliči, ale pokud je v průzkumech něco pravdy, je to něco, co si myslím, že nesouvisí s čísly, která jsme spojili v minulost, včetně posledních voleb “.

Primární kartou může být politik, který v roce 2017 těsně ztratil vedení Konzervativní strany, ale nyní vede krajně pravicovou stranu, která je proti očkování a blokování. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Maxime Bernier a Kanadská lidová strana podporují 5 až 10% – potenciálně krvácející podpora konzervativní strany O’Toole a pomoc liberálům udržet si moc.

Trudeauovo dědictví zahrnuje přijetí imigrace v době, kdy Spojené státy a další země zavřely své dveře. Rovněž legalizoval konopí po celé zemi a zavedl uhlíkovou daň v boji proti změně klimatu. Udržoval dohodu o volném obchodu se Spojenými státy a Mexikem kvůli hrozbám bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa o zrušení dohody.

Bývalý americký prezident Barack Obama a bývalá demokratická kandidátka Hillary Clintonová možná vycítily, že Trudeau má potíže, a tweetovali jejich podporu.

Trumpův souhlas s O’Tooleem nebude. Spolupředseda konzervativní kampaně Walid Suleiman uvedl, že mezi O’Toolem a Trumpem neexistuje absolutně žádná shoda.

Pokud ale O’Toole vyhraje, slíbil, že se vůči Číně postaví tvrději, včetně zákazu čínského technologického giganta Huawei z další generace kanadských telekomunikačních sítí.

O’Toole také řekl, že přesune kanadské velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma, stejně jako Trump přesunul americké velvyslanectví, čímž se změní politika stará desítky let.