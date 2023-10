York County navrhl zrušení zákazu pálení; Zvýšené náklady na centrální rezervaci

Projekt přesunu Central Booking z jeho současného umístění v York County Judicial Center v York City do okresního vězení ve Springettsbury Township se stále prodražuje.

York County Board of Commissioners na svém středečním zasedání jednomyslně schválila příkaz ke změně pro East Coast Contracting ve výši 89 036 USD.

Tyto peníze jsou na vylepšení zabezpečení a přizpůsobení se neočekávaným podmínkám na místě, řekl ve středu okresní inženýr John Kleindienst.

„Vyskytly se nějaké problémy s dešťovou kanalizací, která nebyla tam, kde měla být, a byl tam ocelový překlad, který nebyl na správném místě na zdi,“ řekl Kleindienst ve středu po setkání. „Největší část z toho však byla některá z bezpečnostních vylepšení, která děláme, pokud jde o balistické zasklení oken, výměnu některých oken za balistická a změnu garážových vrat na vysokorychlostní zavírání.“

Zatímco 89 000 dolarů plus za East Coast Contracting je hodně peněz, bezpečnostní upgrady za to stojí, řekl Kleindienst.

Toto je poslední změna objednávky na projektu, jehož náklady byly mnohem vyšší, než se očekávalo, když byl poprvé schválen na začátku tohoto roku. Celý projekt stál při prvním schválení v červenci 5,7 milionu dolarů; Když tento krok v únoru 2022 původně schválila rada vězeňských inspektorů, očekávané náklady byly 3,3 milionu dolarů. Od počátečního schválení byly pro projekt schváleny čtyři další změnové příkazy.

Změny příkazů jsou ve stavebnictví normální, řekl Kleindienst. Chystají se však stavět ze země, a tak našli ty nejneočekávanější okolnosti a nejvíce bezpečnostních vylepšení, kterých chtěli dosáhnout.

„Pokud jich bude víc, dramaticky se to zpomalí,“ řekl.

Náčelník štábu Greg Munsky uvedl, že v rozpočtu projektu je rezerva ve výši 10 % počátečních nákladů. To znamená, že existuje celková rezerva 570 000 $; Včetně změnového příkazu schváleného ve středu bylo schváleno více než 158 000 USD ve změnových příkazech.

„Kdykoli se zapojíte do projektu, měli byste vždy ponechat určitý prostor ve svém rozpočtu pro tyto změny a mít základní představu o tom, jaké procento nakonec bude,“ řekl Munsky. „Nemůžete nutně říci, že tyto neočekávané věci jsou v rozpočtu, ale každý projekt musí mít takový prostor pro dýchání, aby se takové věci mohly objevit.“

Aktualizovaný časový plán, kdy bude projekt dokončen, přijde brzy, řekl Kleindienst. Doufalo se, že projekt bude dokončen do konce roku, ale současné smlouvy běží do února příštího roku.

Schváleno tělesným skenerem: Komisaři také schválili použití tělesného skeneru v kanceláři šerifa. Skener, který stojí 152 000 dolarů, pochází od technologické společnosti Tek 84, Inc. Sídlí v Kalifornii. Okres uzavřel smlouvu se stejnou společností na nákup tělesného skeneru za 152 000 dolarů pro věznici York County na začátku tohoto roku.

„Věznice po celé zemi používají tělesné skenery k odhalení pašovaných a zakázaných drog uvnitř někoho. Polykají je nebo jsou v tělních dutinách,“ řekl dozorce Adam Ogle během zasedání rady vězeňských inspektorů. „Toto je opravdu to poslední, co potřebujeme k podpoře jedinečných způsobů přivádění pašovaného zboží.“

Okres se předtím zdržel získání skeneru kvůli bezpečnostním obavám z radiace, řekl Ogle. Nyní, když jsou zařízení používána po celé zemi roky a kraj má více dat, se věznice cítila pohodlně při získávání zařízení, řekl.

Začátkem tohoto roku viděla věznice York County Jail zemřít vězně na předávkování poté, co byl propuštěn z práce. Christian DeWert Laboy (28) zemřel v březnu na předávkování, potvrdila v červenci státní policie v Pensylvánii. Letos došlo ve vězení ke dvěma úmrtím. Haywood Dixon Jr., 39, zemřel na zástavu srdce v červenci.

Kraj také zaplatil 15 000 $ společnosti Tek 84 Inc. Výměnou za program na propojení centrální rezervace a skenerů šerifské kanceláře.

Zákaz pálení bude zrušen: Zákaz spalování v York County bude zrušen tento čtvrtek na radu Asociace hasičských náčelníků.

15denní zákaz spalování zavedli komisaři v reakci na přetrvávající sucha, která nedávno přiměla York Water k zavedení řady omezení používání vody. Předchozí zákazy pálení byly uzákoněny v červnu a dubnu.

„Výbor dospěl ke svému rozhodnutí po konzultaci s několika okresními veliteli hasičů. Děkuji všem obyvatelům okresu York za trpělivost a pochopení během zákazu,“ uvedl v tiskové zprávě Ted Cheek, mluvčí agentury pro krizové řízení.

Komisaři jsou negramotní ohledně možného ručního počítání: Poté, co veřejní komentátoři projevili zájem o ruční sčítání hlasovacích lístků během primárek, byli komisaři na dotaz nezávazní. Je třeba poznamenat, že komisaři se v současné době neúčastní volební rady z důvodu kandidatury na znovuzvolení.

Na dotaz Wheeler poukázal na tuto skutečnost a řekl, že nemůže odpovědět na otázky týkající se nadcházejících voleb, protože není ve správní radě.

„Nyní nejsem ve volební radě, ale budu příští rok, pokud budu znovu zvolen. To je něco, co můžeme zvážit,“ odpověděl komisař Doug Houck na dotaz.

Komisař Ron Smith na dotaz krátce po Houckovi řekl, že „není co dodat“.

Angie Kleinová z Dover Township, která se loni zúčastnila sčítání rukou na žádost Audit the Vote PA, skupiny, která tvrdí, že bojuje za volební integritu a šíří dezinformace o volbách v roce 2020, poděkovala kraji za to, že tak učinila v loňském roce, a požádala Jiní říkají, že by to zvýšilo sebevědomí.

„Pomáhá to posílit ručním počítáním,“ řekl Klein během veřejného komentáře. „Možná to můžeš nějak zjednodušit, netrvalo nám to dlouho.“

Stojí za zmínku, že počet rukou okresu York napočítal 1 842 hlasovacích lístků z celkového počtu 184 594 hlasů a že pouhé dva závody zabraly téměř čtyři hodiny. Pokud by byly všechny tyto hlasovací lístky spočítány ručně, proces by trval přibližně 17 dní – za předpokladu nepřetržitého počítání – v závislosti na tempu sčítání.

Ruční počítání bylo navíc několikrát nepřesné, což vyžadovalo ověření prostřednictvím hlasovacích zařízení.

– Kontaktujte Matta Enrighta prostřednictvím e-mailu na adrese menrigh[email protected] nebo na Twitteru na adrese @Matthew_Enright.