RPG Obscure Samurai Shodown je konečně k dispozici v angličtině

Více než dvě desetiletí po svém debutu vyšlo unikátní tahové RPG Samurai Shodown Série bojových her (známá jako Samurajští duchové V Japonsku) je Konečně je možné hrát v angličtině Díky skupině oddaných překladatelů a hackerů.

Konec 90. let byl pro bojové hry skutečně kouzelným obdobím. Nejen, že byly vydány některé historicky oblíbené žánrové záznamy, ale byly také velmi populární v době, kdy vývojáři začali experimentovat se zavedenými franšízami mimo konkurenční formát typu head-to-head. Duchové samurajů Shinsetsu: Bushido Retsudenpůvodně vydané SNK pro CD Neo Geo v roce 1997, bylo jedním z takových cvičení a nyní mohou i fanoušci, kteří nemluví japonsky, hrát hru celou.

„Moje velryba beluga byla konečně zabita,“ řekl vedoucí projektu a samozvaný historik SNK. Jeff „Moriah Mug“ Nussbaum V klasickém herním repozitáři ROMhacking.net.

Nussbaumova cesta k tomuto bodu, alespoň podle README v balíčku s překlademzačal v roce 2007, kdy mu nejmenovaný mecenáš poskytl nástroje, jak se zbavit… Duchové samurajů Shinsetu Skript.

„V podstatě mi bylo řečeno: Bavte se, když znáte zbytek,“ řekl Nussbaum. „A protože jsem víc než malý.“ Samurai Shodown– Posedlá se okamžitě pustila do práce.

Po několika neúspěchech a negativních zkušenostech – včetně Nussbaumové, „když se na mě online obrátili lidé, kteří měli pocit, že pouhá existence mé práce znamenala, že na ni mají osobní právo“ – Nussbaum pozastavila vývoj projektu, než ji inspirovala, aby si ji vybrala. nahoru. Znovu v roce 2022.

Samurai Shodown: Tales of Bushidoprotože lokalizace mění značku hry pro anglicky mluvící publikum, drží se dobových RPG tropů a zároveň přináší několik inspirovaných vrásek z jejích kořenů.

Hráč má na výběr ze šesti klasik Samurai Shodown Postavy – Haohmaru, Genjuro Kibagami, Nakoruru, Cham Cham, Ukyo Tachibana a Galford D. Weller – se kterými začnete hru, mají každá své vlastní otevření a také jedinečné dialogy a scény (základní příběh zůstává stejný bez ohledu na to, koho si vyberete na začátku).

Shinsetu Samurai Spirits vám umožní vybrat si mezi šesti výchozími postavami s různými statistikami a pohyby, stejně jako v bojové hře.

Kromě toho jsou mocné dovednosti podobné magickým kouzlům v jiných RPG modelovány podle speciálních pohybů členů party z bojových her a tyto pohyby lze provádět pomocí tradičních vstupů bojových her, jako jsou čtvrtkruhy. Tento mechanismus lze změnit jednoduchým výběrem nabídky, ale to by se rovnalo vypnutí časovaných výsledků Super Mario RPG. Samuraj Zvedněte se a naučte se své pohyby Shoryuken.

Nabídka přesně ukazuje, jak provádět speciální pohyby samurajských duchů Shinsetu, ale je na vás, abyste tyto vstupy provedli správně.

Duchové samurajů Shinsetsu: Bushido Retsuden Nakonec byl portován na populárnější platformy, jako je Sega Saturn a PlayStation, ale je široce přijímáno, že verze Neo Geo CD je lepší díky své složitější animaci. Překlad však přináší některá vylepšení, včetně efektivnějších položek zvyšujících statistiky a možnosti vybrat alternativní barevné palety pro hratelné postavy, které byly přítomny v původním kódu, ale nebyly použity.

„Byla to pekelná jízda,“ řekl Nussbaum. „A je to konečně hotovo, bez jakýchkoliv oprav chyb. Díky, že jste konečně tady.“

