Dražba Ferrari Sammyho Hagara byla odložena kvůli problému s baterií

Vypadá to, že ceněné Ferrari LaFerrari Sammyho Hagara má v sobě trochu blues.

Red Rocker nedávno oznámil, že plánuje vydražit svůj vzácný italský vůz z roku 2015 na velké zimní akci Barrett-Jackson ve Scottsdale v Arizoně příští týden. Ale tento prodej dosáhl žlutého světla.

Vypadá to, že temperamentní hřebec – jeho hybridní motor o výkonu 950 koní dokáže auto vystřelit na 60 mph za 2,5 sekundy – potřebuje vyměnit speciální baterii. yLaFerrari nemá pouze plynový V12 motorale také (poprvé v závodě v Maranellu) výkonné elektromotory.

Úplná kontrola vozu, kterou prezident Hager & Barrett-Jackson Craig Jackson oznámil k prodeji v listopadu, odhalila, že baterie se blíží ke konci své plánované osmileté životnosti a že nová baterie nebude včas k dispozici. Na aukci. Vůz je nyní naplánován jako hlavní položka na aukci Barrett-Jackson v polovině října, právě když zpěvák oslaví 77.

Nový vůz se prodal za zhruba 1,4 milionu dolarů a Hager a Jackson doufají, že tato speciální edice vlastněná celebritami se svými jedinečnými barvami vytvoří nový rekord blížící se 5 milionům dolarů. Nedávno britská pěvecká legenda Rod Stewart Koupil jsem ojeté LaFerrariTaké v bílé barvě.

„Toto LaFerrari je skutečným uměleckým dílem a naprosto výbušným zážitkem z jízdy,“ uvedl Hager v prohlášení. „Chtěli jsme se ujistit, že příští majitel bude mít opravdu čisté superauto, takže ho přesouváme do říjnové aukce.“

Každý, kdo se chystá na aukci tento víkend, se může podívat na Hajarova koně. Bude k vidění po celou dobu akce v Sammy's Beach Bar v South Hall ve WestWorld, dějišti akce ve Scottsdale.

Hagar má dlouhou historii s rychlými auty, sbírá je od svých začátků jako sólový umělec a oslavuje je ve své slavné písni (odkaz na „I Can't Drive 55“, ódu, která vzdává hold temnému období na rychlost šílenci, když byl národní rychlostní limit na dálnicích, jo, 55 mph).

Hudebník také připisuje Fast Cars za to, že mu zajistil místo ve Van Halen. Jak příběh pokračuje, on a kytarista Van Halen Eddie Van Halen sdíleli stejného automechanika z Los Angeles, Claudia Zampolliho. Jednoho dne byla Hagar v garáži a slyšela od Zampolliho, že další klient, Van Halen, hledá zpěváka. Zbytek je multiplatinová historie.

Hagerova sbírka sportovních vozů zahrnuje vše od amerických metalových vozů (Ford) po německá dálniční auta (BMW), ale od té doby, co viděl J. Geelse z kapely J. Geels Gets away in one, měl pro Ferrari vždy zvláštní místo ve svém srdci. .

LaFerrari 2015 je hvězdou týmu Hager Ferrari, ale v dnešní době je ultrarychlý hypercar prostě příliš horký na to, aby se dal zvládnout.

„Můj zrak a moje reflexy nejsou takové, jaké by měly být, abych mohl řídit toto auto, tak jsem se rozhodl, že si to musí užít někdo jiný,“ řekl Hager v listopadu USA TODAY. „Kdybych to auto mohl zaparkovat v obýváku a sednout si do něj s popcornem a dívat se na film, udělal bych to. Ale tato auta, všechna auta, jsou navržena tak, aby se s nimi dalo řídit. Je to to nejúžasnější auto, jaké jsem kdy měl.“ “ Ale už je čas.