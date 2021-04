Nemocnice v České republice trpí vysokým výskytem COVID-19

S rekordním počtem pacientů COVID-19, kteří plní jednotky intenzivní péče v České republice, byl v úterý převezen první pacient převedený mimo zemi do jižního Polska.

68letá žena byla převezena do polského Raciborze z kliniky v Pardubicích v Ústí nad Orlicí. Ministr zahraničí Thomas Petrich uvedl, že dalších šest pacientů by mělo být přemístěno z jiného regionu do Německa.

Pardubice jako první z celých 14 okresů v zemi minulý týden oznámily, že jednotky intenzivní péče jejích pěti regionálních nemocnic jsou zahlceny těžkými pacienty s COVID-19, kteří již nemohou více tolerovat. Plzeňský kraj v západních Čechách to následoval, zatímco řada jednotlivých nemocnic jinde musí převádět své pacienty na kliniky po celé zemi.

„Práce zdravotní sestry je kdykoli obtížná,“ uvedla Gerina Splínová, vrchní sestra na neurochirurgickém oddělení v nemocnici Pardubets v hlavním městě regionu stejného jména, 100 kilometrů východně od Prahy.

„Ale během pandemie je to obtížnější,“ řekla Spellenová. Kromě toho, že musí pracovat v ochranných pomůckách, jsou zaměstnanci „tak zaneprázdněni, že nemají čas jíst ani pít, nebo, omlouvám se, musím říci, jít na toaletu“.

Oddělení Spelinova bylo přeměněno na oddělení COVID a je běžnou praxí, že mnoho klinik po celé zemi si osvojuje schopnost léčit infikované. Ale i tyto rozšířené schopnosti dosáhly svých limitů.

Ministr zdravotnictví Jean Platney očekával tento týden jako „nejdůležitější“ pro problémové nemocnice.

Podle údajů jeho ministerstva bylo v pondělí nutné hospitalizovat 8 478 pacientů s COVID-19. Z toho bylo rekordních 1789 případů na jednotce intenzivní péče. Současná sedmidenní míra denních úmrtí se za poslední dva týdny zvýšila z 1,44 na 100 000 lidí 22. února na 1,88 v pondělí, uvádí Johns Hopkins University. Toto číslo je nejhorší na světě

10,7 milionový národ má více než 1,3 milionu potvrzených případů s 22 147 úmrtí. V současné době má podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí nejvyšší míru infekce na obyvatele v Evropské unii.

Aby se vyrovnala s nárůstem přisuzovaným vysoce nákazlivé variantě koronaviru, aktivovala Česká republika plán převést desítky svých pacientů do nemocnic v Německu, Polsku a Švýcarsku.

Tyto tři země již dříve nabízely léčbu ve svých nemocnicích spolu s Rakouskem a Slovinskem.

Vláda také nařídila studentům medicíny a dalším studentům univerzit a středních škol i ambulantnímu zdravotnickému personálu, aby pomohli v nemocnicích, které se potýkají.

Měli by pomoci dosáhnout cíle přidat 100 lůžek intenzivní péče a dalších 570 lůžek podporujících kyslík, uvedl Platney.

Spilenova uvedla, že sestry musí čelit vysoké úrovni utrpení.

„Když dnes zemře více lidí, zabere to hodně z nich,“ řekla.

Další zdravotní sestra Michaela Krylová z respiračního oddělení uvedla, že díky velkému přílivu pacientů byly 12hodinové pracovní směny těžkopádné. „Máte pocit, že s každým netrávíte dost času,“ řekla.

„Je těžké vypořádat se s častými a někdy neočekávanými úmrtími, zejména u mladších pacientů.“

Statistický úřad mezitím v úterý uvedl, že v lednu v České republice zemřelo 15 900 lidí, což je nejvyšší hodnota za tento měsíc za 70 let.

Podle ministerstva zdravotnictví zemřelo v lednu na COVID-19 4 767 lidí, což je druhý největší počet úmrtí po listopadu.