Apple již roky veřejně buduje technologii pro svůj nový headset pro smíšenou realitu

Všeobecně se očekává, že Apple představí svůj dlouho opěvovaný headset pro smíšenou realitu jako součást WWDC 2023. To je pro některé zčásti překvapením, protože Apple chválí AR minimálně od WWDC 2017. Tehdy Apple začal pokládat základy technologie použité v reproduktoru pomocí vývojářských nástrojů na iPhonu a iPadu.

Tehdy Apple poprvé představil rámec rozšířené reality ARKit, který pomáhá vývojářům vytvářet pohlcující zážitky na iPhonech a iPadech.

ARKit se od té doby soustředil na Apple a věnoval velkou část nedávné živé keynote představení a demonstraci nových schopností AR. Kdo by mohl zapomenout na poházené dřevěné desky stolů, které sloužily jako stavební plochy pro virtuální LEGO sady na pódiu?

Zdůrazněním těchto nástrojů Apple vyjádřil důležitost technologie rozšířené reality jako součásti budoucnosti svých platforem.

Software pro iPhone a iPad není jediná věc, která se začíná navrhovat pro budoucnost se smíšenou realitou. Stejně tak iPhony a iPady jsou stále vybavenější, aby fungovaly jako přenosná okna do světa rozšířené reality.

Počínaje Apple Face ID a Animoji (a později Memoji) se Apple rozhodl vyladit iPhone pro možnosti rozšířené reality. Interně Apple navrhl neurální engine iPhonu tak, aby bez námahy zvládal rozšířenou realitu.

Hlavní kamera na iPhonech dokonce přidala vyhrazený senzor LiDAR, když lunární kosmické lodě navigují po povrchu Měsíce a samořídící auta čtou své okolí.

Dokonce došlo k aktualizaci pro iPad Pro, která se téměř výhradně soustředila na přidání skeneru LiDAR na zadní fotoaparát.

Proč? Jistě, pomohlo to se zaostřením a snímáním hloubky u fotografií v režimu na výšku, ale existovaly také aplikace pro iPad věnované zdobení vašeho pokoje virtuálním nábytkem nebo zkoušení brýlí bez skutečně nasazených rámečků.

Od začátku bylo jasné, že ARKit nebyl zcela věnován pohlcujícím zážitkům prostřednictvím iPhonu a iPadu. Obrazovka telefonu je příliš malá na to, aby byla skutečně pohlcující, a hmotnost tabletu je příliš velká na to, aby vydržela delší dobu používání.

Na iPhonech a iPadech je absolutní využití rozšířené reality. Chytání kapesních monster ve skutečném světě je v Pokémon GO ještě podivnější než ve zcela digitálním prostředí. Rozebírat virtuální objekt ve třídě může být příjemnější než dotýkat se skutečných vnitřností.

Nicméně ty nejpůsobivější zážitky, které skutečně oklamou váš mozek, aby uvěřil, že jste fyzicky obklopeni jakýmkoli digitálním obsahem, který sledujete, vyžadují brýle.

Znamená to, že každý se bude zajímat o rozšířenou realitu a virtuální realitu natolik, aby headset uspěl? Zpětná vazba na AR na iPhonu a iPadu byla občas taková, že Apple nabízí řešení při hledání problému.

Existuje však několik vyloženě nádherných zážitků z rozšířené reality.

Chcete vidět všechny rozměry ohlášeného, ​​ale nevydaného iPhonu nebo MacBooku? Rozšířená realita je pravděpodobně způsob, jakým mnoho lidí zažilo Mac Pro a Pro displej XDR poprvé.

Spuštění virtuální vesmírné rakety v měřítku 1:1 ve vašem obývacím pokoji vám také poskytne dobrou představu o tom, jak velké tyto stroje jsou. Vzrušující může být i virtuální start rakety, který vám umožní dívat se na zem, jako byste byli pasažérem.

Rozšířená realita byla také nejlepším způsobem, jak seznámit mé děti s dinosaury, aniž bych riskoval cestování časem a přivedl T-Rexe zpět do současnosti.

Pokud jde o ARKit, existuje řada způsobů, jak Apple veřejně vytvořil nástroje, které se budou používat k rozvoji sluchátek od příštího měsíce.

Pro začátek nabízel rámec způsob, jak poskytnout vývojářům nástroje, rozhraní API a knihovny potřebné k vytváření aplikací pro AR. Sledování pohybu, detekce scén, snímání světla a integrace kamery jsou nezbytné pro poskytování aplikací AR.

Dalším důležitým faktorem je sledování reálného světa. ARKit poskytl nástroje pro použití hardwarových senzorů, jako je kamera, gyroskop a akcelerometr, k přesnému sledování polohy virtuálních objektů v reálném prostředí prostřednictvím zařízení Apple.

Pak je tu sledování obličeje. ARKit umožňuje vývojářům zahrnout stejné funkce sledování obličeje, jaké Apple používá k napájení Animoji a Memoji se zrcadlením výrazů obličeje.

AR Quick Look je další technologie, která byla zmíněna dříve. To je to, co zkušenosti s rozšířenou realitou používají k umístění virtuálních objektů, jako jsou produkty, do skutečného prostředí kolem vás. Správné měření těchto objektů a zapamatování si jejich polohy vzhledem k vašemu zařízení pomáhá vytvářet iluzi.

Novější verze ARKitu se zaměřily na podporu sdílených AR zážitků, které mohou zůstat mezi jednotlivými použitími statické, detekovat objekty ve vašem prostředí a blokovat lidi ve scénách. Výkon byl také v průběhu let neustále laděn, takže základní technologie, která podporuje zážitky VR a AR v náhlavní soupravě, by měla být docela výkonná.

Náš první oficiální pohled na Apple headset očekáváme v pondělí 5. června, kdy Apple zahájí svou další velkou událost. 9 až 5 Mac Bude přítomen na speciální akci, takže zůstaňte naladěni na komplexní zpravodajství a detailní záběry. Hodně štěstí HTC Vives A meta sluchátka Ze světa.