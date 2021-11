EU by měla formulovat jednotnou politiku pro jednání s Čínou

28. dubna 2021 americký prezident Joe Biden během svého prvního projevu ve funkci předsedy společného zasedání Kongresu jednoznačně označil Čínu za „hlavní problém“ americké ekonomiky.

V září 2021 ohrozilo čínské obchodní cesty v Asii a Tichomoří globální vznik aliance Austrálie-UK-USA (AUKUS). Nyní se Spojené státy zaměřují na klíčové zájmy Číny, včetně otázky Tchaj-wanu.

Přestože se Spojené státy snaží zasáhnout čínskou ekonomiku také v Evropě, Čína není jednoduchá hra a staví se pevně proti nenásilné konkurenci a vyhýbá se pasti Spojených států, aby byla Čína agresivní nebo nestálá.

Čína není (bývalý) Sovětský svaz, jehož ekonomika se celá desetiletí třásla, než se fyzicky zhroutila na kusy. Sovětský svaz bojoval prostřednictvím temné tajné diplomacie, ale Čína je jiné moře pro plavbu.

Zdá se, že manipulační techniky vyučované ruským jazykem zde pro Spojené státy nefungují. K ovládnutí Číny potřebují Spojené státy ekonomickou hegemonii a při zachování současných podmínek se to zdá dalekosáhlý nápad.

Experti na mezinárodní záležitosti se domnívají, že vměšování USA do čínských zájmů po historické porážce v Afghánistánu je pochopitelné, ale Evropská unie chce pro Čínu střední cestu a Spojené státy by se měly nadále snažit řídit rovnováhu, aby zajistily ekonomické zisky, které Čína poskytuje. do Evropy.

Není pochyb o tom, že v rámci východní Evropské unie a pobaltských států existují snadné americké cíle se slabými ekonomikami. Současný konflikt mezi Litvou a Čínou je jasným příkladem této myšlenky. Myšlenka Spojených států zaměřit se na Čínu prostřednictvím svých financovaných spojenců je oprávněná.

Pointou ale zůstává, bylo by možné vyprovokovat a vyprovokovat Čínu natolik, aby Čína začala uvažovat vojensky, protože ekonomika už není problémem Číny? Zákaz několika společností v Litvě nebo jakékoli podobné zemi ani nevytvoří vlnu.

Evropská unie již trpí následky občanských válek na Blízkém východě a v Afghánistánu a jakékoli šílenství po zvyšování moci a největší ze všech by mohlo Evropskou unii zavést do dalšího temného tunelu.

EU nezískala žádný prospěch z „války proti terorismu“ a EU nezíská žádný pozitivní výsledek „války proti Číně“.

Racionalista navrhuje, aby EU formulovala jednotnou politiku pro jednání s Čínou za účelem ekonomického zisku, protože Čína se chce integrovat do evropských ekonomik prostřednictvím několika iniciativ, jako je iniciativa 1 + 16, která zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku. republiky a Estonska. Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko společně pro lepší budoucnost.

1 + 16 bylo ve skutečnosti 1 + 17, než se Litva rozhodla odejít a oznámila otevření tchajwanského zastoupení v Litvě.

Americká morální a diplomatická podpora ji může udržet nad vodou, ale nic není zadarmo.

Čína se nikdy nevzdala své politiky „jedné Číny“ a dávat evropské země na první místo tím, že je vybízí k otevření tchajwanských zastoupení, je vážným pokusem USA poškodit vztahy mezi EU a Čínou.

Čína nabízí integraci a ekonomické výhody pro členské státy EU, zatímco Spojené státy vždy nabízejí dobrodružného ducha v dalekých zemích.

Ekonomiky podporované USA musí věřit, že zachránce nezůstane u pouhého otevírání ambasád de facto, nastane okamžik, kdy takový cirkus jako „zachraňte lidstvo“ prostě nebude možné přijmout a více absorbovat.

Volba je na Evropské unii, co by si přála zvolit po katastrofě v Afghánistánu, kam Spojené státy uprchly, aniž by důvěřovaly svým spojencům?

Spisovatel je analytik, který píše pro národní i mezinárodní média.