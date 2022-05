Triptych musí ještě fungovat

Snímek obrazovky : rockové hry

když Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition Loni to bylo spuštěno a byla to katastrofa. Tři z nejoblíbenějších videoher všech dob byly oficiálně znovu vydány na moderní zařízení a nejenže vypadaly jako špinavá hra, Ale běžte také jako on. věci byly Tak Špatný, vlastně ten Rockstar Musel jsem fanouškům nabídnout nějaké hry zdarma, abych to vynahradil.

Některé pozdější opravy se pokusily vyřešit některé z těchto problémů, ale takhle Komplexní překontrolování her digitální slévárna ukázatPořád tam Hodně z práce, která zde zbývá udělat.

Nejprve zvěstování : Déšť je teď většinou normální, tak jak je Mělo by to být po 15 opravách chyb a po spuštění je přidána vrstva mlhy, která dává hernímu světu slušný pocit měřítka za běhu. Byly také provedeny úpravy některých nejzásadnějších pravopisných chyb na bannerech a byly také opraveny hlavní problémy s architekturou mise a kolizemi. Nejdůležitější je, že Hry nyní běží mnohem plynuleji, zejména v režimu Performance, který udržuje věci téměř zamčené na 60 snímcích za sekundu.

A teď ty špatné zprávy. V těchto hrách budete dělat spoustu věcí, které vypadají špatně nikdy Buďte vytrvalí, protože se jedná o porty pro telefonní hry, a když je přivedete, můžete přidat spoustu doteků Hra určená k běhu iPhone do systému, jako je PS5 nebo moderní PC. Jsou to věci jako celkový vzhled postav – který se v té době dobře hodil pro CRT televizory s nízkým rozlišením, ale v nastavení HD se zdál nepatřičný – a také světelné efekty prostředí (jako jsou tmavé a zlaté západy slunce) věnovaná Podsvětí A San Andreas které byly odstraněny.

A i když některé tagy byly opraveny, stále existuje spousta jiných s překlepy, buď v důsledku toho, že se Rockstar schovával v překladatelské práci nebo Spousta práce byla věnována upgradu AI (který má také neřešené problémy s texturou stěn a značkami budov). Příklady toho všeho můžete vidět v akci v digitální slévárna Video níže: